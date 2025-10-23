India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में खेला जा रहा हैं. सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब सीरीज में टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं.

एडीलेड वनडे में विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए. तीन मैचों की वनडे सीरीज में यह विराट कोहली का लगातार दूसरा शून्य था. 6.5 ओवर में जेवियर बार्टलेट की गेंद पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. यह विराट कोहली के वनडे करियर में पहली बार था जब वह वनडे में लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए. जो बात इस दृश्य को और भी दुखद बनाती है वह यह है कि आउट होने के बाद मैदान से बाहर निकलते समय कोहली एडिलेड ओवल में भीड़ की ओर हाथ से इशारा करते नजर आए. जैसे ही विराट कोहली ने भीड़ को अपने हाथ से स्वीकार किया, कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह दिग्गज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकता है, और यह आयोजन स्थल पर उनका आखिरी मैच हो सकता है. भीड़ में कई लोगों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन भी किया. हालाँकि, ये केवल अटकलें हैं; कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है.

'अंत में विराट कोहली का इशारा'

एडिलेड की भीड़ को स्वीकार करते हुए:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)