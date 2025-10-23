India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में खेला जा रहा हैं. सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब सीरीज में टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं.

एडीलेड वनडे में विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए. तीन मैचों की वनडे सीरीज में यह विराट कोहली का लगातार दूसरा शून्य था. 6.5 ओवर में जेवियर बार्टलेट की गेंद पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. यह विराट कोहली के वनडे करियर में पहली बार था जब वह वनडे में लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए. जो बात इस दृश्य को और भी दुखद बनाती है वह यह है कि आउट होने के बाद मैदान से बाहर निकलते समय कोहली एडिलेड ओवल में भीड़ की ओर हाथ से इशारा करते नजर आए. जैसे ही विराट कोहली ने भीड़ को अपने हाथ से स्वीकार किया, कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह दिग्गज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकता है, और यह आयोजन स्थल पर उनका आखिरी मैच हो सकता है. भीड़ में कई लोगों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन भी किया. हालाँकि, ये केवल अटकलें हैं; कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है.

'अंत में विराट कोहली का इशारा'

ViratKohli gesture at the end probably means may be he is announcing retirement from cricket. Virat Kohli got a good standing ovation while leaving the ground. He gives a good bye gesture too.#ViratKohli #Cricket #INDvsAUS pic.twitter.com/NIroeLM4JS — Mukesh Kumar Sahu (@Anchor_Mukesh) October 23, 2025

एडिलेड की भीड़ को स्वीकार करते हुए:

End is very-very near guys, cherish each and every moment of Virat kohli in this tour.💔 pic.twitter.com/vgJ3Uy4rxO — U' (@toxifyy18) October 23, 2025

