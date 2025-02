Viral Video: शख्स ने खोला घर का दरवाजा तो सामने आ गया खूंखार बाघ, फिर जो हुआ... देखकर हो जाएंगे हैरान

Tiger Viral Video: जंगल में रहने वाले खूंखार शिकारी जानवरों का आतंक तो पूरे जंगल में देखने को मिलता ही है, लेकिन जब कभी ये जानवर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं तो उन्हें देखते ही लोगों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है. शिकारी जानवरों से न सिर्फ जंगल के दूसरे जानवर खौफजदा रहते हैं, बल्कि इंसान भी इनसे दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते हैं. ऐसे में जरा सोचिए अगर कोई शिकारी जानवर आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसी कड़ी में एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसके सामने बाघ (Tiger) आ जाता है. इसके बाद जो होता है, उसे यकीनन आप देखना चाहेंगे.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कल्पना कीजिए कि आप अपना दरवाजा खोलते हैं और आपको यह दिखाई देता है… आप क्या करेंगे? शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 29.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- हो सकता है कि बाघ पालतू हो, दूसरे ने लिखा है- भाई बाघ की आंखें बड़ी डरावनी हैं, जबकि तीसरे ने लिखा है- अगर मैं होता तो बाघ को देखते ही मेरी हवा टाइट हो गई होती. यह भी पढ़ें: खेत की रखवाली कर रहा था शख्स, अचानक बाघ ने कर दिया हमला, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला Viral Video

घर का दरवाजा खोलते ही सामने आ गया बाघ

Imagine you open your door and you see this... What would you do?😳 pic.twitter.com/Ymw14Ux4SR

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 30, 2025