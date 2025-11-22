Viral Video: एक्सप्रेस ट्रेन में पानी की केतली में मैगी बनाती महिला का वीडियो वायरल, लोग बोले- लग सकती थी बड़ी आग

ट्रेन में पानी की केतली में मैगी बनाती महिला (Photo Credits: X)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) ने इंडियन रेलवे की ट्रेनों में पैसेंजर के बर्ताव पर नई बहस छेड़ दी है. खबर है कि यह क्लिप एक एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच में रिकॉर्ड की गई है. इसमें एक महिला कोच के पावर सॉकेट में लगी इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करके मैगी नूडल्स (Maggi Noodles) बना रही है.

वायरल वीडियो में, महिला खुशी-खुशी कहती है कि “किचन हर जगह चालू है और मजाक में कहती है कि उसे ‘छुट्टी की ट्रिप पर भी छुट्टी नहीं मिलती.’ जब उसकी मैगी पक रही होती है, तो उसे रिकॉर्डिंग कर रहे व्यक्ति से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह उसी केतली का इस्तेमाल करके कम से कम 15 लोगों के लिए चाय बनाने का प्लान बना रही है. उसके साथ बैठे पैसेंजर, जिन्हें परिवार का सदस्य माना जा रहा है, खुश दिखते हैं और मुस्कुराते हुए दिखते हैं क्योंकि वह अचानक खाना बनाना जारी रखती है.

वीडियो पर नेटिजन्स की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. जहां कई लोगों ने इस काम की गैर-जिम्मेदाराना आलोचना की, वहीं दूसरों ने क्रिएटिविटी की तारीफ की. एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया है-हमें नहीं पता कि पब्लिक जगहों पर कैसे बिहेव करना है,जिससे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के गलत इस्तेमाल की चिंता जाहिर होती है. एक अन्य यूजर ने कहा- कोई बाउंड्री नहीं. सिर्फ अपना आराम मायने रखता है. यह उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जिन्होंने इस घटना को बेपरवाह माना. यह भी पढ़ें: Hyderabad: हैदराबाद में चलती ट्रेन से गिरते यात्री को RPF कांस्टेबल ने बचाया, CCTV वीडियो वायरल

एक्सप्रेस ट्रेन में मैगी बनाती महिला का वीडियो वायरल

Is this train travel hack to cook food in train is okay? Is this legal? pic.twitter.com/tuxj9qsoHv — Woke Eminent (@WokePandemic) November 20, 2025

सेंट्रल रेलवे ने एक वायरल वीडियो पर जवाब देते हुए कहा है कि इसमें शामिल व्यक्ति और चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसने चेतावनी दी है कि ट्रेनों में इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी, असुरक्षित है और इससे आग लग सकती है या बिजली गुल हो सकती है. यात्रियों से अपील है कि वे ऐसे खतरनाक कामों से बचें और सभी की सुरक्षा के लिए ऐसी किसी भी गतिविधि की तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें.

सेंट्रल रेलवे ने वायरल वीडियो पर जवाब दिया

Action is being initiated against the channel and the person concerned. Using electronic kettle inside trains is strictly prohibited. It is unsafe, illegal, and a punishable offence. It can lead to fire incidence and be disastrous for other passengers also. May also cause… https://t.co/di9vkxrDLv — Central Railway (@Central_Railway) November 21, 2025

गौरतलब है कि इंडियन रेलवे में ट्रेन के डिब्बों में पावर सॉकेट का इस्तेमाल करके खाना बनाना पूरी तरह मना है. डिब्बों में लगे चार्जिंग पॉइंट सिर्फ कम पावर वाले डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए डिजाइन किए गए हैं. वे आम तौर पर 110V सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक केतली, इमर्शन हीटर, कुकर या किसी भी पर्सनल कुकिंग डिवाइस जैसे ज़्यादा वॉट वाले अप्लायंस को सुरक्षित रूप से सपोर्ट नहीं कर सकते. ऐसे अप्लायंस का इस्तेमाल करने से सर्किट ओवरलोड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नुकसान हो सकता है, या शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं.