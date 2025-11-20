Santa Anna: केरल के एक शख्स ने लॉन्च की क्रिसमस स्पेशल लुंगी, Viral Video देख लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

क्रिसमस स्पेशल लुंगी (Photo Credits: Instagram)

Christmas Special Lungi Viral Video: केरल (Kerala) के एक आदमी ने क्रिसमस फैशन (Christmas Fashion) को बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है और इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. एक कपड़े की दुकान के मालिक का वीडियो वायरल (Viral Video) हो गया है, जिसमें वह गर्व से अपनी नई लॉन्च हुई ‘क्रिसमस स्पेशल लुंगी’ (Christmas Special Lungi) दिखा रहा है, जिससे ऑनलाइन मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई है.

केरल के कीझथोन्नाक्कल (Keezhthonnakkal) के पोथेनकोड (Pothencode) में कपड़ों की दुकान चलाने वाला यह आदमी स्टोर में और ऑनलाइन डिलीवरी के ज़रिए अनोखे कपड़े बेचने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार, उसने खुद को ही पीछे छोड़ दिया है. वायरल क्लिप में, वह अपनी त्योहार वाली लुंगी पहने हुए है जिसके पीछे सांता क्लॉज का चेहरा बड़े बोल्ड तरीके से बना हुआ है, साथ ही क्रिसमस-थीम वाले बॉर्डर और डेकोरेटिव एलिमेंट भी हैं.

नेटिजन्स को इस डिजाइन की क्रिएटिविटी और अनोखेपन से बहुत प्यार हो रहा है. कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्होंने क्रिसमस टी-शर्ट, स्वेटर और हैट तो देखे हैं, लेकिन क्रिसमस लुंगी के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. कुछ ने मजाक में कहा कि यह ‘केरल का सबसे अच्छा इनोवेशन’ है, जबकि दूसरों ने कहा कि वे अब क्रिसमस सेलिब्रेशन में ‘सिर्फ सांता लुंगी मोड में’ जाना चाहते हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: मोमोज बेचकर हर महीने लाखों कमाता है यह शख्स, इंफ्लुएंसर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

केरल के एक शख्स ने लॉन्च की क्रिसमस स्पेशल लुंगी

यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया है, यूजर्स ने उस आदमी के कॉन्फिडेंस, मार्केटिंग स्किल्स और ट्रेडिशनल कपड़ों पर मजेदार ट्विस्ट की तारीफ की है. कई दर्शकों ने छुट्टियों के मौसम के लिए एक मजेदार और फेस्टिव आउटफिट के तौर पर इस अनोखी लुंगी को खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई, साथ ही डिटेल्स और इसे ऑनलाइन ऑर्डर करने का तरीका भी पूछा.

बता दें कि क्रिसमस में अभी कुछ हफ़्ते बाकी हैं, इस वायरल सेंसेशन ने दुकान के मालिक को पहले ही एक लोकल सेलिब्रिटी बना दिया है और उसकी ‘सांता अन्ना’ लुंगी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चित हॉलिडे फैशन आइटम में से एक बन गई है.