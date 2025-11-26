पैसे कम हैं, शूट खराब मत करो! वेडिंग फोटोशूट में बच्चों के घुसने पर दूल्हे को आया गुस्सा (Watch Viral Video)
फोटोशूट में बच्चों के घूसने से दूल्हे को आया गुस्सा (Photo Credits: X)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक इंडियन शादी (Indian Wedding) का वीडियो वायरल (Viral Video) हो गया है, जिसमें बच्चों और रिश्तेदारों के फोटो शूट में रुकावट डालने पर दूल्हा अपना आपा खोता हुआ दिख रहा है. यह क्लिप इंस्टाग्राम और एक्स पर खूब शेयर हो रही है, जिससे ऑनलाइन लोगों में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई लोगों ने दूल्हे के बर्ताव की आलोचना की है कि उसने सेलिब्रेशन से ज्यादा शूट को प्राथमिकता दी.

अब वायरल हो रहे वीडियो में, दूल्हा और दुल्हन एक सजे हुए सोफे पर बैठे दिख रहे हैं और एक खास फोटोशूट के लिए उन पर नोटों की बारिश हो रही है. जैसे ही कैमरा चलना शुरू होता है, एक बच्चा अचानक स्टेज की तरफ दौड़ता है, फ्रेम में आकर शूट में रुकावट डालता है. दूल्हा, साफ तौर पर परेशान होकर, गुस्से में रिएक्ट करता है और उसे भगाने की कोशिश करते हुए उसके सिर पर थपथपाता भी है.

बाद में, स्टेज से मेहमानों को संबोधित करते हुए, दूल्हे को सबके सामने बच्चों को सेरेमनी में दखल देने के लिए डांटते हुए सुना जा सकता है। वह कहते हैं, “अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं. पैसे कम हैं तो शूट खराब मत कीजिए,” और मेहमानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें और महंगा फोटोशूट खराब न करें. इस बात, खासकर पैसे वाली बात का जिक्र करते हुए, इंटरनेट यूजर्स ने इसकी कड़ी आलोचना की है. यह भी पढ़ें: Hydrogen Balloon Blast: दिल्ली शादी समारोह में हाइड्रोजन बैलून ब्लास्ट, हल्दी सेरेमनी के दौरान कपल गंभीर रूप से झुलसा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई, जिसमें कई लोगों ने दूल्हे के रिएक्शन को बेइज्जती भरा और असंवेदनशील बताया. नेटिजन्स ने कहा कि शादियां खुशी का पारिवारिक मौका होता है जहां बच्चे स्वाभाविक रूप से इधर-उधर घूमते हैं, और फोटोशूट पर अपना आपा खोना गलत प्राथमिकताओं को दिखाता है.

एक यूजर ने कमेंट किया- शादी तस्वीरों के लिए नहीं होती, शादी एक पवित्र रस्म है जो आजकल सिर्फ़ ड्रामा तक सिमट कर रह गई है. साथ ही, आजकल बच्चों को पीटने की भी ज़रूरत होती है.

एक और यूजर ने कमेंट किया- लोगों को यह समझने की जरूरत है कि यह एक महंगा फोटोशूट और फिल्म शूट है. यह सिर्फ़ कोई शादी नहीं है जिसे शादी का एक सबको साथ लेकर चलने वाला सेलिब्रेशन माना जाता है. एक यूजर ने कमेंट किया- अगर लोग मेहमानों की इज्जत नहीं कर सकते तो उन्हें मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए! घर पर फंक्शन रहता है और यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट कर देता है बस.