दिल्ली (Delhi) में एक शादी समारोह उस समय खौफ़नाक हादसे में बदल गया जब हल्दी सेरेमनी के दौरान कपल की ग्रैंड एंट्री बुरी तरह बिगड़ गई. उनके हाथ में पकड़े हाइड्रोजन बैलून अचानक आग की चपेट में आ गए, जिससे दूल्हा-दुल्हन दोनों घायल हो गए. घटना तब सुर्खियों में आई जब कपल ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो और विस्तृत कैप्शन साझा किया, जिसमें बताया गया कि कैसे एक शादी भयानक दुर्घटना में बदल गई. वीडियो में कपल हाइड्रोजन बलून थामकर ग्रैंड एंट्री करता दिखता है, जबकि आसपास रंगीन स्मोक गन्स चलाई जा रही हैं. इसी दौरान एक स्मोक गन का मुख गलती से ऊपर की दिशा में हो गया, जिसकी गर्मी सीधे बैलून से टकराई और तेज़ धमाके के साथ आग भड़क उठी. कुछ ही पलों में सारे बैलून जलने लगे और माहौल में अफरातफरी मच गई. दुल्हन तान्या के चेहरे और पीठ पर जलने के निशान पाए गए, जबकि दूल्हे कुशाग्र की उंगलियों और पीठ पर चोटें आईं. धमाके के कारण दोनों के बालों के कुछ हिस्से भी झड़ गए. कपल ने घटना के प्रभाव के बारे में लिखा:"जिस दिन हमें अपनी सबसे खूबसूरत झलक दिखानी थी, उसी दिन हम चोटों को छिपाने के लिए कंसीलर लगा रहे थे, जले हुए बाल काट रहे थे और नुकसान छिपाने के लिए उन्हें रंग रहे थे." यह भी पढ़ें: Baghpat: छात्र ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा, हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगने से झुलसकर हुई मौत, बागपत जिले का VIDEO आया सामने

दिल्ली शादी समारोह में हाइड्रोजन बलून ब्लास्ट

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)