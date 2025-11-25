Baghpat: छात्र ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा, हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगने से झुलसकर हुई मौत, बागपत जिले का VIDEO आया सामने

Student dies due to transformer current (Credit-@News1IndiaTweet)

Baghpat News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बागपत (Baghpat) जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक छात्र ट्रांसफॉर्मर (Transformer) पर चढ़ गया और जिसके कारण एक धमाका हुआ और झुलसकर उसकी मौत हो गई. इस दौरान छात्र ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचता है और आसपास देखता है और इसके बाद ऊपर चढ़ने लगता है और इसके बाद धमाके के साथ चिंगारियां और आग लगती है और छात्र झुलसकर नीचे गिर जाता है.

छात्र की ट्रांसफॉर्मर की चपेट में आने से मौत

क्या है पूरी घटना?

छात्र का नाम तरुण सैनी बताया जा रहा है. बताया जा रहा है की रात में वह अचानक घर से बाहर गया और देर तक वापस नहीं लौटा. परिवारवालों ने जब खोजबीन शुरू की तो ट्रांसफॉर्मर (Transformer) के पास उसकी अधजली लाश मिली. तुरंत उसे दिल्ली ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.तरुण जो दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र था, अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था.उसकी छोटी बहन जिया अभी 10वीं में पढ़ती है. घटना के बाद मां बेहोश हो गई जबकि बहन रो-रोकर भाई को पुकारती रही.सीसीटीवी के अनुसार, रात करीब 11 बजे वह घर से निकला और कॉलोनी के कोने पर लगे ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचा. कुछ देर तक मोबाइल देखने के बाद वह फेंसिंग पार कर ट्रांसफॉर्मर की ओर बढ़ा. जैसे ही उसने हाथ लगाया, तेज धमाके के साथ उसका शरीर धधक उठा और चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया.

वीडियो देख आत्महत्या की संभावना

मौके पर पहुंची पुलिस (Police) ने बताया कि परिवार अब तक कोई बयान देने को तैयार नहीं है और न ही कोई शिकायत दर्ज कराई गई है. वीडियो देखकर पुलिस को लग रहा है कि लड़के ने खुद ट्रांसफॉर्मर को छुआ, हालांकि उसने ऐसा क्यों किया यह स्पष्ट नहीं है. इस घटना की जांच पुलिस कर रही है.

