New Scam Alert! फर्जी 'RTO चालान APK' फाइल के जरिए वॉट्सऐप हो रहा हैक, ऑनलाइन वाहन चालान ऐसे करें चेक

मुंबई, 15 जुलाई: देश के कई हिस्सों से नागरिकों को निशाना बनाकर एक नया आरटीओ चालान स्कैम सामने आया है. इस घोटाले में, धोखेबाज लोगों को व्हाट्सएप पर एक "आरटीओ चालान एपीके" फ़ाइल भेजते हैं और उन्हें अपने दोपहिया और चार पहिया वाहनों सहित वाहनों के चालान का भुगतान करने के लिए इसे डाउनलोड करने के लिए कहते हैं. गौरतलब है कि यह एक नए प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें धोखेबाज "आरटीओ चालान एपीके" फ़ाइल का उपयोग लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने और उनके फोन से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए करते हैं. यह भी पढ़ें: FACT CHECK: गुरुद्वारे में अखिलेश यादव की तस्वीर का दावा फर्जी, फैक्ट चेक में सामने आया सच!

यह घोटाला तब सामने आया जब कई लोगों ने एक्स पर अपने अनुभव साझा किए. एक यूजर ने व्हाट्सएप पर प्राप्त फर्जी संदेश का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा, "यह एक नया घोटाला है. आरटीओ का दावा करने वाले इस नंबर ने मुझे एक apk फ़ाइल भेजी है जिसका नाम RTO_Challan_update.apk है." एक अन्य यूजर ने कहा कि धोखेबाज ट्रैफ़िक अधिकारी बनकर फर्जी व्हाट्सएप संदेश भेज रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूजर्स के पास ओवरस्पीडिंग और सिग्नल जंप करने सहित ट्रैफ़िक उल्लंघनों के लिए चालान कटा है.

Fraudsters are sending fake #WhatsApp messages posing as traffic authorities, claiming you have a pending challan for violations like overspeeding or jumping signals. They may ask you to download an app like “mParivahan.apk” to view details or make payments. #RTO #CuberFraud pic.twitter.com/Hkbqxyvtan

Looks like a scamster.. RTO challan as a 14MB APK file @MORTHIndia pic.twitter.com/chaMnomKhx

गौरतलब है कि स्कैमर्स 'RTO चालान APK', "RTO_Challan_update.apk" और "mParivahan.apk" जैसे नामों से फ़ाइलें भेज रहे हैं. हालांकि, ये सभी APK फ़ाइलें नकली हैं और लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं. एक यूजर को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, "डिअर वेहिकल ओनर, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके वाहन के खिलाफ रेड सिग्नल तोड़ने के कारण यातायात नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया है." तो फिर स्कैमर्स WhatsApp पर APK फ़ाइलें क्यों भेज रहे हैं?

Fake RTO Challan.apk Scam!

If you receive an SMS or WhatsApp with a download link for a challan app – DO NOT CLICK.

This is a fraud attempt to steal your personal & banking data.

✅ Always check traffic challans only on: https://t.co/mWgx0dl1ZM

📞 Report Cyber Fraud: 1930 pic.twitter.com/rQXgTfQ9wG

— Navsari Cyber Crime Police Station (@NavsariCyber) July 4, 2025