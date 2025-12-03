Mumbai Illegal Parking: मुंबई में अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, 23,000 से अधिक वाहनों को जुर्माना, एक हफ्ते में वसूले ₹2.74 करोड़

Credit-(

Mumbai Illegal Parking: मुंबई में अवैध पार्किंग लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों के लिए शहर में चलना-फिरना मुश्किल हो गया है, लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. ताकि आम लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके.

एक हफ्ते में वसूले 2.74 करोड़ रुपए

मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर अवैध पार्किंग के लिए 23,000 से अधिक वाहनों पर ई-चालान जारी कर कुल 2.74 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Advisory: मैरीटाइम वीक 2025 कार्यक्रम के कारण कई सड़कें बंद, इन मार्गों पर रहेगी नो एंट्री

इन वाहनों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई

पुलिस ने खास तौर पर ई-बाइक चालकों, जिनमें खाद्य और पार्सल डिलीवरी कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं, पर गलत साइड ड्राइविंग और रुकावट पैदा करने वाली पार्किंग के लिए भी कार्रवाई की.

25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कार्रवाई

मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विंग ने नो पार्किंग एन्फोर्समेंट ड्राइव 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक शहर में लागू किया. इस अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क पर अव्यवस्था को कम करना था.

आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी!

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्थित रहे और नागरिकों की परेशानियों में कमी आए.