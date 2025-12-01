Coimbatore Shocker: तमिलनाडु में दिल दहला देने वाली वारदात! महिला हॉस्टल में हत्या, मर्डर के बाद आरोपी ने सेल्फी लेकर व्हाट्सऐप पर किया शेयर

चेन्नई, 1 दिसंबर: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयंबटूर (Coimbatore) में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी अलग रह रही पत्नी की हत्या के बाद उसके बाद खून से लथपथ शव के साथ सेल्फी लेकर उसे अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर पोस्ट कर दिया. आरोपी की पहचान तिरुनेलवेली जिले के एस. बालमुरुगन के रूप में हुई है. मृतका 30 वर्षीय श्रीप्रिया गांधीपुरम के राजू नायडू लेआउट स्थित एक महिला हॉस्टल में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दंपति तीन बच्चों के माता-पिता हैं और वैवाहिक विवादों के चलते अलग रह रहे थे. बालमुरुगन को शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ रिश्ता है. रविवार सुबह वह हॉस्टल पहुंचा और श्रीप्रिया पर उसके साथ चलने का दबाव डाला मना करने पर दोनों के बीच पोर्टिको एरिया में तीखी बहस हुई. यह भी पढ़ें: Hyderabad Shocker: नर्सरी की बच्ची के साथ महिला अटेंडेंट ने की मारपीट, जमीन पर लिटाकर पीटा, हैदराबाद में कर्मचारी की बर्बरता: VIDEO
पुलिस के मुताबिक, बालमुरुगन अपने साथ छिपाकर दरांती लेकर आया था. विवाद बढ़ने पर उसने उसी हथियार से श्रीप्रिया पर बार-बार हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने भागने के बजाय शव के पास बैठकर एक सेल्फी ली और उसे अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर अपलोड कर दिया, जिसमें उसने लिखा कि पत्नी ने उसे “धोखा” दिया.
हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर रथिनापुरी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीप्रिया के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि वारदात से पहले सुबह फोन पर भी दंपति के बीच झगड़ा हुआ था और बालमुरुगन तिरुनेलवेली से हथियार लेकर कोयंबटूर पहुंचा था. मामले की जांच जारी है.