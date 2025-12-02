HSRP Number Plate Deadline: अपनी गाड़ियों में जल्द लगवा ले एचएसआरपी नंबर प्लेट, समय रह गया है काफी कम, इस तारीख से पहले कर करवा ले अपडेट

HSRP Number Plate Deadline

HSRP Number Plate Deadline: राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate – HSRP) लगाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. वाहनधारकों को अब 31 दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है. यह पांचवीं बार है जब डेडलाइन बढ़ाई गई है, क्योंकि अभी भी लाखों वाहन बिना HSRP के चल रहे हैं.2019 के बाद रजिस्टर किए गए सभी वाहनों पर पहले से ही HSRP लगी हुई है.

लेकिन 2019 से पहले (Pre-2019 Vehicles) खरीदे गए सभी वाहनों के लिए यह नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों से सभी वाहनों पर एक जैसी नंबर प्लेट होना जरूरी है. ये भी पढ़े:HSRP Number Plate Deadline Extended: महाराष्ट्र में एचएसआरपी नंबर प्लेट की समय सीमा 15 अगस्त तक बढ़ी; जानें अंतिम डेट, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और शुल्क

HSRP क्यों जरूरी है?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक स्टैंडर्ड, सुरक्षित और ट्रेस करने योग्य नंबर प्लेट है. इसके कारणकिसी भी अपराध (Crime) या दुर्घटना (Accident) में वाहन की पहचान जल्दी हो जाती है,फर्जी नंबर प्लेट (Fake Number Plate) की संभावना कम होती है,सुरक्षा एजेंसियों को वाहन की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है.

31 दिसंबर के बाद लगेगा भारी जुर्माना

परिवहन विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद जिन वाहनों पर HSRP नहीं लगी होगी, उन पर ₹10,000 तक का जुर्माना (Penalty) लगाया जाएगा. साथ ही, RTO में बिना HSRP किसी भी तरह का काम (RTO Services) नहीं होगा.

राज्य में क्यों बढ़ी चिंता?

पुणे में ही करीब 15 लाख (15 Lakh Vehicles) वाहनों पर HSRP लगना बाकी है. ऐसे में सरकार ने लोगों को राहत देते हुए डेडलाइन बढ़ाई है ताकि सभी वाहनधारक समय पर यह प्रक्रिया पूरी कर सकें.