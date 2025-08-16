अजगर को किस करने की कोशिश कर रहा था शख्स, अगले ही पल हुआ कुछ ऐसा... देखें खौफनाक मंजर का Viral Video

अजगर को किस करने की कोशिश करता शख्स (Photo Credits: Instagram)

Python Viral Video: दुनिया भर में पाई जाने वाली सांपों (Snakes) की विभिन्न प्रजातियों में कई इस कदर जहरीली होती हैं कि उनके जहर की एक बूंद किसी को भी मौत की आगोश में सुलाने के लिए काफी होती है. वहीं कुछ प्रजातियां जहरीली न होते हुए भी बेहद खतरनाक होती हैं, उन्हीं में से एक है अजगर, जो अपने शिकार को जकड़कर या उसे निगलकर उसका काम तमाम कर देता है. सांप और अजगर जैसे जीवों से वैसे तो लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग इनके साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स अजगर (Python) को पकड़कर उसके साथ रोमांटिक होते हुए किस करने की कोशिश करता है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है, जिसकी कल्पना शख्स ने नहीं की थी.

इस वीडियो को snakesaverafsar नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है, जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग इसे देख चुके हैं और अपने-अपने रिएक्शन दिए जा रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा है- अब तक का सबसे बेस्ट Kiss. वहीं दूसरे यूडर ने लिखा है- भाई को वही मिला, जिसका वो हकदार था. यह भी पढ़ें: रेस्क्यू करने आए शख्स को विशालकाय अजगर ने बुरी तरह से जकड़ा, फिर जो हुआ... Viral Video देख हैरान हो जाएंगे आप

View this post on Instagram A post shared by Snake Saver Afsar Hussain (@snakesaverafsar)

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अजगर को पकड़कर कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा है. अगले ही पल वो अजगर को किस करने की कोशिश करता है और तभी अजगर तेज रफ्तार में युवक के चेहरे पर हमला कर देता है. अजगर का हमला इतना तेज होता है कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता है. अजगर कसकर शख्स के मुंह को अपने जबड़े से दबोच लेता है और शख्स छटपटाने लगता है.