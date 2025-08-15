रेस्क्यू करने आए शख्स को विशालकाय अजगर ने बुरी तरह से जकड़ा, फिर जो हुआ... Viral Video देख हैरान हो जाएंगे आप

शख्स को अजगर ने जकड़ा (Photo Credits: Instagram)

Python Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन वाइल्ड लाइफ (Wild Life) से जुड़े कई हैरतअंगेज वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे देखने को मिलते हैं. जंगली जानवरों की लड़ाई से लेकर खतरनाक सांपों (Snakes) तक के वीडियो हमें हैरत में डाल देते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर अजगर (Python) का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स अजगर को रेस्क्यू करने पहुंचता है, लेकिन यहां उसके साथ खेल हो जाता है और विशालकाय अजगर उसे चारों तरफ से कसकर जकड़ लेता है. शख्स उसके चंगुल में फंसने के बाद खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स अजगर को पकड़ने आया था, लेकिन खुद उसके चंगुल में फंस गया. आप देख सकते हैं किस तरह से अजगर ने उसे जकड़ रखा है और उस बीच वो उस पर अटैक करने की कोशिश भी करता है. इतनी खतरनाक स्थिति में फंसने के बावजूद शख्स हंसता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए केव नाम के इस शख्स ने लिखा है- यह बहुत कमाल है, आपको किसी चीज की आदत हो सकती है, लेकिन मैं हैरान हूं कि मैं कैसे ऐसी स्थितियों में लापरवाह हो जाता हूं, लेकिन हमेशा अलर्ट भी रहता हूं, इतने बड़े अजगर को पकड़ने में कोई गलती नहीं, अगर मैं इसे तरीके से हैंडल नहीं करता तो यह मेरे मुंह पर अटैक कर सकता था. यह भी पढ़ें: बत्तख को निगलने के बाद तालाब के किनारे आराम फरमा रहा था विशालकाय अजगर, फिर जो हुआ... देखें Viral Video

रेस्क्यू करने आए शख्स को अजगर ने बुरी तरह से जकड़ा

View this post on Instagram A post shared by Kev Pav (@snakeaholic)

इस वीडियो को न सिर्फ बार-बार देख जा रहा है, बल्कि लोग इस नजारे को देखकर हैरान हो रहे हैं और अपने-अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने पूछा कि आप इन्हें पकड़कर क्या करते है? तो इसके जवाब में केव ने कहा- हम इसे बस प्यार से गले लगाना चाहते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल किया कि क्या इसे चाकू से काटना पॉसिबल है? तो जवाब मिला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह मूर्खतापूर्ण सवाल है.