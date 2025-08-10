बत्तख को निगलने के बाद तालाब के किनारे आराम फरमा रहा था विशालकाय अजगर, फिर जो हुआ... देखें Viral Video

बत्तख को निगल गया अजगर (Photo Credits: Instagram)

Python Viral Video: बरसात के मौसम (Rainy Season) में अक्सर सांप (Snake) और अजगर (Python) जैसे जीव अपने बिलों से निकलकर पब्लिक प्लेस पर आ जाते हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल जाती है. बरसात के मौसम में अजगरों का पब्लिक प्लेस पर आना अब दिल्ली वालों के लिए कोई नई बात नहीं है और अब एक दिल दहला देने वाला वीडियो दिल्ली के इग्नू (IGNOU) कैंपस से सामने आया है, जहां एक विशालकाय अजगर पूरी बत्तख (Duck) को निगल जाता है और अपने शिकार को निगलने के बाद वो तालाब के किनारे आराम फरमाने लगता है. घटना की सूचना मिलते ही जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है तो कुछ से होता है, जिसे देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @naturemowgli नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं. बता दें कि मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बिना नुकसान पहुंचाए न सिर्फ अजगर को रेस्क्यू कर लिया, बल्कि उसे सुरक्षित जंगल में भी छोड़ दिया. रेस्क्यू टीम की मेहनत और इस इंसानियत भरे कदम की लोग काफी सराहना कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: दो शेरों के सामने फुफकारता दिखा जहरीला किंग कोबरा, फिर जो हुआ... नजारा देख दंग रह जाएंगे आप

बत्तख को निगलने के बाद उसे निगलता दिखा अजगर

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विशालकाय अजगर, अपने शिकार बत्तख को निगलने के बाद तालाब के किनारे आराम फरमा रहा है. कैंपस के लोगों की मानें तो अजगर कई दिनों से यहां पर था और पहले भी कई बत्तखें इसका शिकार बन चुकी हैं. मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम अजगर को पकड़ती है, जिसके बाद यह विशालकाय जीव निगली हुई बत्तख को बाहर उगल देता है. विशेषज्ञों की मानें तो जब भी अजगर को खतरा महसूस होता है या वह जब भी स्ट्रेस में आता है तो वो अपने शिकार को उगल देता है, ताकि हल्का होकर वो वहां से भाग सके. शिकार को उगलते हुए अजगर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.