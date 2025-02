India's Got Latent Show: 'अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी', Ranveer Allahbadia के बाद अब Apoorva Mukhija पर फूटा लोगों का गुस्सा, गंदे कमेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर किया ट्रोल (Watch Video)

India's Got Latent Show: फेमस यूट्यूबर समय रैना के शो 'India’s Got Latent' का नया एपिसोड विवादों में घिर गया है. इस एपिसोड में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर बवाल मचा हुआ है. खासतौर पर रनवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadia) की बातों ने इस विवाद को जन्म दिया, लेकिन अपूर्वा मुखीजा (Ranveer Allahbadia- The Rebel Kid) की टिप्पणियां भी सवालों के घेरे में हैं. कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है.

ये भी पढें: B Praak Cancels Podcast Interview with Ranveer Allahbadia: बी प्राक ने ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर अभद्र टिप्पणी के बाद रणवीर इलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू किया रद्द, वीडियो शेयर कर लगाई लताड़ (Watch Video)

You can see the reactions from all quarters for their vulgarity👇

Please unsubscribe these infamous content creators: Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh, Apoorva Mukhija, and Beer Biceps podcaster Ranveer Allahbadia

Apoorva Mukhija sitting next to #RanvirAllahbadia and #samayraina is saying such vulgar things in the comedyshow😡😡😡

What would their parents have thought about #ApoorvaMukhija when they saw this show?

What would u like to say about such a cheap girl? pic.twitter.com/iFuHk93U78

— 𝒴𝒶𝓈𝒽𝒾𝒾 🎀 (@Yashiii01) February 11, 2025