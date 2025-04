Fact Check: आयुष्मान स्कीम के नाम पर ठगी की कोशिश! वायरल 'हाई अलर्ट' लेटर निकला फर्जी, जानिए सच

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक "हाई अलर्ट" नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को फर्जी सरकारी अधिकारियों से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है. इस लेटर में दावा किया गया है कि कुछ लोग खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर आयुष्मान भारत योजना और जनगणना के नाम पर घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. इस नोटिस में लिखा है कि ये ठग घर-घर जाकर सर्वे के बहाने जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और मौका मिलते ही चोरी कर रहे हैं.

लेटर का टाइटल है , "High alert to all flat/house owners, society safety alert try to safe"

🚨 A "high alert" notice warning about fake govt officials collecting data for census/Ayushman Bharat is circulating.

**Fact-check:**

This message is a HOAX & not an official govt alert. Stay cautious, but don’t panic or forward unverified messages. pic.twitter.com/oE9UHbdtzk

— Brijesh Singh (@Brijeshbsingh) April 15, 2025