Viral Video: गजब! दूल्हे के घर अपनी बारात लेकर पहुंची दुल्हन, यूपी के प्रयागराज से वायरल हुआ वीडियो

दूल्हे के घर बारात लेकर पहुंची दुल्हन (Photo Credits: X)

Viral Video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में एक शादी ऑनलाइन चर्चा में है, जब प्रयागराज (Uttar Pradesh)की एक दुल्हन (Bride) ने परंपरा को तोड़ते हुए अपने दूल्हे (Groom) के घर पहुंचकर अपनी बड़ी बारात (Baraat) खुद निकाली. इस बड़े कदम ने तारीफ, बहस और वायरल रिएक्शन की झड़ी लगा दी है, जिससे भारत में बदलते शादी के रीति-रिवाजों और जेंडर रोल के बारे में बड़ी बातचीत शुरू हो गई है.

कीडगंज की रहने वाली दुल्हन तनु ने मुट्ठीगंज के रजत (दूल्हे) से इस तरह शादी की कि उसके परिवार की इच्छा का भी सम्मान हुआ और पुरानी सोच भी टूटी. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 नवंबर की रात को, वह एक जश्न के जुलूस में दूल्हे के घर गई, जिसमें म्यूज़िक, लाइट, डांसर और घोड़ों वाली एक पारंपरिक गाड़ी थी। इस अनोखे नज़ारे की एक झलक पाने के लिए आस-पास के लोग सड़कों पर जमा हो गए, और लगभग दो किलोमीटर तक चली "उल्टी बारात" को उत्सुकता से रिकॉर्ड कर रहे थे. यह भी पढ़ें: पैसे कम हैं, शूट खराब मत करो! वेडिंग फोटोशूट में बच्चों के घुसने पर दूल्हे को आया गुस्सा (Watch Viral Video)

दूल्हे के घर बारात लेकर पहुंची दुल्हन

आमतौर पर शादियों में दूल्हा बारात लेकर ससुराल जाता है। लेकिन प्रयागराज से एक अनोखी रस्म देखने को मिली। जहां एक दुल्हन ही अपनी बारात लेकर ससुराल पहुंच गई। सड़क पर डीजे पर नाचते-झूमते वधू पक्ष के यहां पहुंचे। #prayagraj pic.twitter.com/NJHkbE5lsV — Pawan Kumar Sharma (@pawanks1997) November 26, 2025

यह अनोखा सेलिब्रेशन कोई आखिरी मिनट का आइडिया नहीं था; यह तनु के पिता, राजेश जायसवाल का बहुत पुराना सपना पूरा होना था. रिपोर्ट के मुताबिक, पांच बेटियों के पिता, उन्हें हमेशा से लगता था कि उनकी बेटियां भी उसी सेलिब्रेशन की हकदार हैं जो पारंपरिक रूप से बेटों के लिए होता है.

इस विश्वास को दिखाने के लिए, परिवार ने शादी के इनविटेशन पर बड़े अक्षरों में ‘लड़की की बारात’ भी छपवाया. एक और सिंबॉलिक बदलाव में, तनु के रिश्तेदारों ने आरती की और बारात को विदाई दी, जो आम तौर पर दूल्हे का परिवार करता है.

जैसे ही बारात रजत के घर पहुंची, उनके परिवार ने पारंपरिक तिलक की रस्मों और दिल से प्यार से दुल्हन का स्वागत किया। सेलिब्रेशन के वीडियो में खुशी से झूमती भीड़, चमकती लाइटें और गर्व से भरी दुल्हन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जश्न मनाती दिख रही है.