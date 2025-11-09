Mulank 3 Personality: अंक ज्योतिष के अनुसार कैसे होते हैं मूलांक 3 के लोग? जानिए व्यक्तित्व और स्वभाव

नई दिल्ली, 8 नवंबर : अंक ज्योतिष में मूलांक 3 का खास महत्व है. इस अंक के स्वामी ग्रह बृहस्पति (गुरु) माने जाते हैं, जो ज्ञान, शिक्षा और समृद्धि के प्रतीक हैं. जिन लोगों की जन्मतिथि 3, 12, 21 या 30 होती है, उनका मूलांक 3 बनता है. ऐसे लोगों पर गुरु का गहरा प्रभाव होता है, जो उन्हें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और बौद्धिक शक्ति से भर देता है. ये लोग हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं.

मूलांक 3 वाले लोगों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है. आप ऊर्जावान, रचनात्मक और आत्मविश्वासी होते हैं. आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी लीडरशिप क्वालिटी है. किसी ग्रुप या टीम को लीड करना आपको पसंद आता है. आपके पास निर्णय लेने की समझ और सही दिशा दिखाने की क्षमता होती है. आप अपने विचारों को साफ-सुथरे तरीके से सामने रखते हैं और लोग आसानी से आपकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं.

बृहस्पति का प्रभाव आपको ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव देता है. आप नई चीजें सीखने में विश्वास रखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. आपके अंदर मदद का भाव भी बहुत गहरा होता है. आप दूसरों की मदद करके खुश रहते हैं और इसी वजह से लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं. हालांकि, कई बार आपका आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है, जो आपके रिश्तों और करियर में परेशानी ला सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखें.

करियर की बात करें तो मूलांक 3 वाले लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं. आपकी मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स बेहतरीन होती हैं. इस वजह से आप प्रशासन, राजनीति, शिक्षा या किसी जिम्मेदार पद पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं. आपके भीतर रचनात्मकता भी होती है, इसलिए आप लेखन, मीडिया, संगीत, थिएटर या फिल्म निर्देशन जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना सकते हैं. बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी में फैसले न लें और हर कदम सोच-समझकर बढ़ाएं.

प्यार और शादी के मामले में मूलांक 3 वाले लोग ईमानदार और समर्पित पार्टनर साबित होते हैं. आप रिश्ते में सम्मान और भरोसे को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. आप अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं और मतभेद होने पर भी शांति से हल निकालने की कोशिश करते हैं. मूलांक 3 वालों के लिए 1, 6 और 9 अंक शुभ माने जाते हैं. इनके साथ रिश्ते लंबे और सफल रहते हैं. वहीं, 3 और 8 अंक वाले लोगों से आपकी कम बनती है.