Rise of The Half Moon (April) Google Doodle: अप्रैल के ‘राइज ऑफ द हाफ मून’ का जश्न मना रहा है गूगल, डेडिकेट किया ये शानदार डूडल गेम

राइज ऑफ द हाफ मून गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

Rise of The Half Moon (April) Google Doodle: सर्च इंजिन गूगल (Google) अक्सर किसी न किसी खास इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए शानदार डूडल (Doodle) पेश करता है. इसी कड़ी में गूगल ने अप्रैल महीने (April) के राइज ऑफ द हाफ मून (Rise of The Half Moon) का जश्न मनाने के लिए एक शानदार डूडल गेम (Doodle Game) पेश किया है. यह इंटरैक्टिव डूडल न सिर्फ अप्रैल महीने के अंतिम हाफ मून का जश्न मनाता है, बल्कि यह मासिक आवर्ती कार्ड गेम आपको चंद्र चक्र के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए चंद्रमा के खिलाफ खेलने के लिए भी आमंत्रित करता है. इस डूडल गेम सीरीज में आप आकाशीय कार्ड गेम में शामिल होकर अप्रैल हाफ मून के खिलाफ चंद्र चक्र चरणों को जोड़कर अंक हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर आप इस गेम में जीतते हैं तो आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है.

राइज ऑफ द हाफ मून अप्रैल के बारे में

आप राइज ऑफ द हाफ मून गेम सीरीज के इस नवीनतम संस्करण के बारे में (आधे) चांद पर होंगे. इस आकाशीय कार्ड गेम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को अंक अर्जित करने और अप्रैल हाफ मून के खिलाफ लड़ने के लिए चंद्र चक्र के चरणों को जोड़ना होगा. यदि आप चंद्रमा को हराने के लिए पर्याप्त कुशल हैं तो आपको वाइल्डकार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Rise Of The Half Moon (March) Google Doodle: मार्च के ‘राइज ऑफ द हाफ मून’ का शानदार डूडल गेम के जरिए गूगल मना रहा है जश्न

अप्रैल गुलाबी चंद्रमा का महीना है

अप्रैल का यह राइज ऑफ द हाफ मून गुलाबी चंद्रमा को समर्पित है. गूगल डूडल के मुताबिक अप्रैल गुलाबी चंद्रमा का महीना है, जिसका नाम गुलाबी जंगली फूलों से लिया गया है, जो हर वसंत में उगते हैं. आप इस इंटरैक्टिग डूडल कार्ड में गुलाबी चंद्रमा की शक्ति के सामने अपने कौशल का उपयोग करते एक गुलाबी जीत हासिल कर सकते हैं और अपना हाइएस्ट स्कोर सुनिश्चित कर सकते हैं.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह डूडल एक गेम से कहीं अधिक है, यह मौज-मस्ती करते हुए चंद्रमा के चक्रों के बारे में जानने का एक अच्छा मौका है. इसका रचनात्मक डिजाइन, इसके शैक्षिक मूल्य के साथ मिलकर, इसे गूगल की इंटरैक्टिव पेशकशों में एक असाधारण जोड़ बनाता है.