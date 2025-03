Rise Of The Half Moon (March) Google Doodle: मार्च के ‘राइज ऑफ द हाफ मून’ का शानदार डूडल गेम के जरिए गूगल मना रहा है जश्न

राइज ऑफ द हाफ मून गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

Rise Of The Half Moon (March) Google Doodle: सर्च इंजिन गूगल (Google) अक्सर किसी न किसी खास मौके या फिर महान हस्तियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विशेष डूडल (Doodle) समर्पित करता है. इसी कड़ी में 19 मार्च 2025 को गूगल मार्च महीने के 'राइज ऑफ द हाफ मून' (Rise of The Half Moon March) का जश्न मना रहा है और इसके लिए गूगल ने एक शानदार डूडल गेम भी पेश किया है. गूगल ने मजेदार डूडल के जरिए एक इंटरैक्टिव कार्ड गेम पेश किया है और इस मजेदार डूडल गेम के जरिए मार्च के हाफ मून का जश्न मना रहा है. यह मासिक आवर्ती कार्ड गेम आपको चंद्र चक्र के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए चंद्रमा के खिलाफ खेलने के लिए आमंत्रित करता है.

आप इस डूडल गेम सीरीज के बारे में हाफ मून पर होंगे. आकाशीय कार्ड गेम (Celestial Card Game) शामिल हों, जहां खिलाड़ियों को अंक अर्जित करने और मार्च हाफ मून के खिलाफ चंद्र चक्र चरणों को जोड़ना होगा. अगर आप चंद्रमा को हराने के लिए पर्याप्त कुशल हैं तो आपको पुरस्कृत किया जा सकता है. यह भी पढ़ें: Rise Of The Half Moon (January) Google Doodle: जनवरी के राइज ऑफ द हाफ मून का जश्न मना रहा है गूगल, डेडिकेट किया ये मजेदार विटी मिनीगेम

मार्च वॉर्म मून का महीना है, जब सर्दियों की जमीन पिघलती है और कीड़े वापस आना शुरू होते हैं. क्या आप सभी चार नए वाइल्ड कार्ड को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त स्तरों से गुजर सकते हैं? अपना उच्च स्कोर साझा करना सुनिश्चित करें.

बहरहाल, यह डूडल सिर्फ एक गेम से कहीं अधिक है, यह मौज-मस्ती करते हुए चंद्रमा के चक्रों के बारे में जानने का निमंत्रण है. इसका रचनात्मक डिजाइन, इसके शैक्षिक मूल्य के साथ मिलकर, इसे गूगल की इंटरैक्टिव पेशकशों में एक असाधारण जोड़ बनाता है. सभी उम्र के खिलाड़ी उच्च स्कोर का पीछा करते हुए और दोस्तों के साथ अपने परिणाम साझा करते हुए खगोल विज्ञान के चमत्कारों में डूब सकते हैं.