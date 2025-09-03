Eid Milad Un Nabi 2025 Mehndi Designs: ईद मिलाद-उन-नबी का मनाएं जश्न, हाथों पर रचाएं सुंदर भारतीय और अरबी मेहंदी डिजाइन्स, देखें वीडियो

ईद मिलाद-उन-नबी मेहंदी डिजाइन्स (Photo Credits: YouTube)

Eid Milad Un Nabi 2025 Mehndi Designs: ईद मिलाद उन नबी (Eid Milad un Nabi) या मावलिद (Mawlid) पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) का जन्मदिन है, जिसका इंस्लाम धर्म में काफी महत्व बताया जाता है. एक तरफ जहां सुन्नी मुसलमान तीसरे इस्लामी महीने रबी अल-अव्वल (Rabi al-Awwal) की 12वीं तारीख को मिलाद उन नबी मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान इसे रबी उल-अव्वल की 17वीं तारीख को मनाते हैं. भारत में ईद मिलाद उन नबी 2025 गुरुवार, 4 सितंबर की शाम से शुरू होकर शुक्रवार, 5 सितंबर की शाम को समाप्त होगा. इस खास दिन लोग इस्लाम और जन्नत के प्रतीक के रूप में हरे कपड़े पहनते हैं. अन्य ईद समारोहों की तरह, मावलिद समारोह में भी महिलाएं इस अवसर के लिए तैयार होती हैं और इसके महत्व को दर्शाने के लिए मेहंदी लगाती हैं. तो, अगर आप इस दिन के लिए आसान मेहंदी डिजाइन्स ढूंढ रही हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं. मावलिद के लिए सुंदर भारतीय मेहंदी पैटर्न (Indian Henna Pattern) और अरबी मेहंदी डिजाइन (Arabic Mehndi Design) बनाना सीखें. ईद मिलाद उन नबी 2025 मेहंदी डिजाइनों से अपने हाथों को सजाने के लिए सरल वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

मिलाद-उन-नबी के दिन लोग सार्वजनिक जुलूस निकालते हैं और पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रात भर प्रार्थना सभाएं करते हैं. इस दिन लोग मस्जिदों में जाते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं. इस त्योहार के उपलक्ष्य में मिठाइयां भी बनाई और बांटी जाती हैं. मुसलमान अपनी परंपराओं को बरकरार रखने के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी करते हैं. अन्य समारोहों के साथ-साथ, महिलाएं अपनी हथेलियों और हाथों पर मेहंदी लगाकर पारंपरिक तरीके से खुद को सजाती हैं. नीचे, ईद मिलाद-उन-नबी के लिए सरल मेहंदी डिजाइन वीडियो देखें और लेटेस्ट हिना डिजाइनों के बारे में जानें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. यह भी पढ़ें: Eid Milad Mehndi: ईद मिलाद पर लगाएं ये लेटेस्ट फ्लोरल और अरेबिक मेहंदी डिजाइन, देखें पैटर्न

ईद मिलाद-उन-नबी 2025 मेहंदी डिजाइन

मावलिद 2025 के लिए आसान मेंहदी पैटर्न

खूबसूरत मिलाद उन नबी 2025 मेहंदी पैटर्न

ईद मिलाद के लिए फ्रंट और बैक हैंड मेंहदी डिज़ाइन

बहरहाल, अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी और मेहंदी के डिजाइनों से सजाकर ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जश्न को खास बनाएं. इस मौसम में अपनी रचनात्मकता को निखारें और यह सुनिश्चित करें कि आप मावलिद पर किसी भी महत्वपूर्ण उत्सव या अनुष्ठान को न चूकें. ईद मुबारक!