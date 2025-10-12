Dhanteras 2025: सावधान! इस बार धनतेरस पर शनिवार का संयोग, भूलकर भी न खरीदें ये 6 चीजें

(Photo : X)

Dhanteras 2025 on a Saturday: दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है. इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है. यह त्योहार धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है. इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस पर नई चीजें खरीदने की परंपरा है, माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु में तेरह गुना वृद्धि होती है.

लेकिन इस बार धनतेरस का शनिवार को पड़ना एक विशेष संयोग बना रहा है. शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शनिवार के दिन घर लाने से बचना चाहिए. ऐसे में धनतेरस की खरीदारी करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आइए, जानते हैं कि इस शनि-धनतेरस के संयोग पर आपको किन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए.

धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये चीजें

1. लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं ज्योतिष शास्त्र में लोहे को शनि देव का कारक धातु माना गया है. मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहा या इससे बनी चीजें घर नहीं लानी चाहिए. चूंकि इस बार धनतेरस शनिवार को है, इसलिए लोहे के बर्तन, औजार या कोई भी अन्य सामान खरीदने से बचें. ऐसा करने से शनि देव नाराज हो सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है.

2. स्टील के बर्तन

अक्सर लोग लोहे की जगह स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि यह अलग धातु है. लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि स्टील भी लोहे का ही एक रूप है. इसमें लोहे का अंश मिला होता है. इसलिए, इस धनतेरस पर स्टील के बर्तन या कोई अन्य सामान खरीदने की गलती न करें. आप इसकी जगह पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं, जो बहुत शुभ माने जाते हैं.

3. काले रंग की चीजें

काला रंग भी शनि देव से संबंधित माना जाता है. धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है. इस दिन घर में कोई भी काले रंग की वस्तु, जैसे कपड़े, जूते या कोई अन्य सजावटी सामान लाने से बचना चाहिए. काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए शुभ अवसर पर इसे घर लाना अपशकुन हो सकता है.

4. सरसों का तेल

शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को उन्हें सरसों का तेल चढ़ाया जाता है. इस वजह से शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदने की मनाही होती है. धनतेरस पर पूजा और दीये जलाने के लिए तेल की जरूरत जरूर पड़ती है. इसलिए हमारी सलाह है कि आप तेल की खरीदारी एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही करके रख लें. धनतेरस के दिन तेल खरीदने से बचें.

5. खाली बर्तन घर न लाएं

अगर आप धनतेरस पर कोई बर्तन जैसे कलश, गिलास, मटका या कोई अन्य पात्र खरीद रहे हैं, तो उसे घर में कभी खाली न लाएं. यह एक अशुभ संकेत माना जाता है. दुकान से घर लाते समय उस बर्तन में थोड़ा पानी, अनाज (जैसे धनिया या चावल) या कोई मीठी चीज डालकर ही घर में प्रवेश करें. इससे घर में बरकत बनी रहती है.

6. चमड़े का सामान

धनतेरस एक पवित्र त्योहार है. इस दिन पर्स, बेल्ट, जूते या बैग जैसा चमड़े का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए. चमड़ा जानवरों की खाल से बनता है, जिसे पूजा-पाठ और शुभ कार्यों में अशुद्ध माना जाता है. इसलिए इस पवित्र दिन पर ऐसी चीजें खरीदने से परहेज करें.

धनतेरस पर क्या खरीदना होता है शुभ?

सोना-चांदी: अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी के सिक्के, गहने या बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है.

अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी के सिक्के, गहने या बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है. पीतल और तांबे के बर्तन: ये धातुएं बहुत शुभ मानी जाती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं.

ये धातुएं बहुत शुभ मानी जाती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं. झाड़ू: धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. यह घर से नकारात्मकता और दरिद्रता को बाहर निकालने का प्रतीक है.

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. यह घर से नकारात्मकता और दरिद्रता को बाहर निकालने का प्रतीक है. धनिया के बीज: इस दिन धनिया के बीज खरीदकर पूजा में रखें और बाद में अपने बगीचे या गमले में बो दें. यह धन और समृद्धि का प्रतीक है.

इस दिन धनिया के बीज खरीदकर पूजा में रखें और बाद में अपने बगीचे या गमले में बो दें. यह धन और समृद्धि का प्रतीक है. गिफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान: आप अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घर का अन्य सामान भी खरीद सकते हैं, बस ऊपर बताई गई चीजों का ध्यान रखें.

इस धनतेरस पर सोच-समझकर खरीदारी करें ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो.