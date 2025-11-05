Tripurari Pournima 2025 Messages In Marathi: त्रिपुरारी पूर्णिमा पर प्रियजनों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Status, Quotes और Photo Wishes

त्रिपुरारी पूर्णिमा की बधाई (Photo: File Image)

Tripurari Pournima 2025 Messages In Marathi: त्रिपुरारी पुर्णिमा (Tripurari Pournima) को कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) या देव दीपावली (Dev Deepawali) भी कहा जाता है. कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. इसका शुभ मुहूर्त 4 नवंबर सुबह 10:36 बजे से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 को शाम 6:48 बजे तक रहेगा. हिंदू धर्म में उदयातिथि को माना जाता है. इसलिए, त्रिपुरारी पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी. त्रिपुरारी पुर्णिमा के दिन भगवान शंकर और विष्णु की पूजा की जाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था. त्रिपुरासुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया था. तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर का अंत करने की प्रार्थना की.

भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है. उस दिन देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ चारों ओर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था, यही कारण है कि उस दिन देव दिवाली मनाई जाती है. इस दिन दीपदान का भी महत्व है. इस अति पावन अवसर पर आप अपने प्रियजनों के साथ इन हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स और एचडी इमेजेस को शेयर करके उनसे हैप्पी त्रिपुरारी पूर्णिमा (Tripurari Pournima) कह सकते हैं.

1. स्नेहाचा सुगंध दरवळला,

देव दिवाळीचा सण आला,

एकच मागणे या कार्तिक पौर्णिमेला,

सौख्य समृद्धी लाभो सर्वाना त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

2. त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

3. नव्या सणाला उजळू दे आकाश,

सर्वत्र पसरु दे लख्ख प्रकाश,

आज कार्तिक पौर्णिमेचा सण खास,

त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

4. देव दिवाळी आणि त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

5. लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळून निघोही दिशा घेवोनि येवो नवी उमेद नवी आशा,

त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कार्तिक मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा से शुरू होने वाले आध्यात्मिक रूप से समृद्ध काल के अंत का प्रतीक है. यह पवित्र दिन पूरे भारत में विशेष रूप से गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के तटों पर, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.