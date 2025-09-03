Trading App Crash: सुबह-सुबह Zerodha में बड़ी गड़बड़ी, ट्रेडिंग ऐप 'Kite' हुआ क्रैश, भड़के यूजर्स

(Photo : X)

Zerodha And Kite App Crash Today: आज सुबह, यानी बुधवार को जब शेयर बाज़ार खुला, तो भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ज़ेरोधा (Zerodha) के लाखों यूजर्स को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. कंपनी का लोकप्रिय ट्रेडिंग एप्लिकेशन 'काइट' (Kite) अचानक क्रैश हो गया, जिससे लोगों की ट्रेडिंग रुक गई.

यह दिक्कत ठीक सुबह ट्रेडिंग के शुरुआती घंटों में हुई, जो ट्रेडर्स के लिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. कई यूजर्स ने शिकायत की कि उन्हें ऐप पर शेयरों के ताज़ा रेट (Latest Rates) और निफ्टी-सेंसेक्स जैसे इंडेक्स का डेटा दिखाई नहीं दे रहा था. इस वजह से वे न तो कोई नया सौदा कर पा रहे थे और न ही अपने पुराने सौदों को बेच पा रहे थे.

ऐप के काम न करने से परेशान होकर, कई यूजर्स ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर अपनी शिकायतें पोस्ट करनी शुरू कर दीं. लोगों ने ऐप के स्क्रीनशॉट शेयर किए और ज़ेरोधा को टैग करते हुए लिखा कि इस तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है.

Anyone else facing this in Zerodha ? pic.twitter.com/ydCDx0hixB — Kushaljain (@Kushalmj) September 3, 2025

एक यूजर ने लिखा, "बाज़ार खुलते ही ज़ेरोधा काइट डाउन (Zerodha Down) हो गया है. हम अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करें?" वहीं एक अन्य यूजर ने चिंता जताते हुए कहा, "यह हर महीने की कहानी हो गई है. अहम समय पर ऐप का क्रैश होना अब आम बात है."

ट्रेडिंग ऐप्स के लिए बाज़ार खुलने का शुरुआती समय बहुत अहम होता है क्योंकि इसी दौरान सबसे ज़्यादा खरीद-बिक्री होती है. ऐसे समय में अगर प्लेटफॉर्म ही काम न करे, तो ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है. फिलहाल, ज़ेरोधा की टीम इस समस्या को ठीक करने में लगी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बड़े ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स की तकनीकी स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.