Akola Shocker: सड़क पर दिनदहाड़े चाकू से वार कर युवक की हत्या, प्रेम संबंध के चलते दिया घटना को अंजाम, अकोला जिले में मची सनसनी

Young man murdered in broad daylight.

Akola News: महाराष्ट्र के अकोला (Akola) जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध (Love Affair) के विवाद को लेकर एक युवक की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक युवक की पहचान गौरव बायस्कार के रूप में हुई है. ये घटना शेगांव-अकोट रोड (Shegaon–Akot Road) पर हुई, जहां चार हमलावरों ने गौरव को रास्ते में घेरकर उस पर चाकू से लगातार वार (Stabbing Attack) कर दिए.

हमले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद इलाकें में दहशत फैल गई है.

हमलावरों का संबंध पास के गांव के परिवार से

सूत्रों के अनुसार, वारदात को अंजाम देने वाले चार लोगों में लोहारा (Lohara) के मोरे परिवार के सदस्य शामिल हैं.जिनमें एक नाबालिग, उसका पिता और दो अन्य व्यक्ति शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने इस घटना के बाद इलाके में सख्ती बढ़ा दी है।अकोट–शेगाव रोड के अंदुरा फाटा क्षेत्र में हुई इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने गौरव को अचानक रास्ते में रोका और चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी.

दो संदिग्ध पुलिस हिरासत में

घटना की जानकारी मिलते ही उरल पुलिस (Ural Police) मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम (Post-Mortem) के लिए भेजा. शुरुआती कार्रवाई के तहत पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत (Custody) में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

प्रेम संबंध से जुड़ा विवाद

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्रेम प्रसंग (Love Dispute) का परिणाम है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस हत्या के पीछे के असली कारण (Motive) की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मामले की विस्तृत जांच (Investigation) जारी है.