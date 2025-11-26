Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, बाल-बाल बचे यात्री, दिल्ली से वाराणसी जा रही थी बस

Representational Image | ANI

ग्रेटर नोएडा, 26 नवंबर : ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात दिल्ली से वाराणसी जा रही एक डबल डेकर बस अचानक असंतुलित होकर पलट गई. हादसा दनकौर थाना क्षेत्रांतर्गत लगभग 12.5 किलोमीटर के पास हुआ. बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिनमें से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना दुर्घटना काफी भीषण हो सकती थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के अनियंत्रित होते ही वह बाईं ओर झुककर पलट गई. बस के ऊपर लदा सामान सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गया, जिससे एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे के तुरंत बाद आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची दनकौर थाना पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे स्टाफ ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस के मुताबिक 14 घायल यात्रियों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं. सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, हालांकि पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को किनारे हटवाकर यातायात को पूरी तरह सामान्य कर दिया.

हैरानी की बात यह रही कि दुर्घटना के बाद बस का चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए. पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुट गई है और इस संबंध में पूछताछ व आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. माना जा रहा है कि तेज रफ्तार या लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. स्थानीय पुलिस ने बताया कि मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित है और यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है.