कैमरे में कैद! टाटा मैजिक से टक्कर के बाद 5 बार पलटी बोलेरो, गोरखपुर-वाराणसी हाइवे की घटना का वीडियो हुआ वायरल (Watch Viral Video)

टाटा मैजिक से टक्कर के बाद 5 बार पलटी बोलेरो (Photo Credits: X)

Viral Video: शनिवार सुबह गोरखपुर-वाराणसी फोर-लेन हाईवे (Gorakhpur-Varanasi Four-Lane Highway) पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर के मौके से भाग जाने के बाद लोग हैरान रह गए और अधिकारी भी हैरान रह गए. वाराणसी से आ रही एक तेज रफ़्तार बोलेरो SUV (Bolero) अचानक कंट्रोल खो बैठी और आगे चल रही टाटा मैजिक (Tata Magic) कमर्शियल गाड़ी से ज़ोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो हवा में उछल गई और तेज रफ्तार में पांच से छह बार पलटी, फिर सड़क पर रुक गई. पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें घटनाओं का चौंकाने वाला क्रम दिखा, जिसे देखकर देखने वाले डर गए.

घटना के एक हैरान करने वाले मोड़ में, बोलेरो कई बार पलटने के बाद कुछ ही सेकंड में खुद को सीधा करके खड़ी हो गई. टक्कर इतनी गंभीर होने के बावजूद, ड्राइवर गाड़ी से निकला और बिना किसी से बात किए या दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों को देखे बिना तुरंत मौके से भाग गया. टक्कर से टाटा मैजिक सड़क किनारे जा गिरी और उसका सामान हाईवे पर काफी दूर तक बिखर गया. यह भी पढ़ें: Maharashtra Accident: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, श्रीरामपुर बेलापुर रोड का VIDEO आया सामने

टाटा मैजिक से टक्कर के बाद 5 बार पलटी बोलेरो

बोलेरो ड्राइवर के अचानक गायब होने से पुलिस जांच करने वालों के लिए एक रहस्य बन गया है. स्थानीय गवाहों ने बताया कि यह घटना बिजली की तरह तेजी से हुई, और कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ड्राइवर गायब हो गया.स्थानीय लोगों ने कहा- यह चमत्कार है कि इतने जोरदार एक्सीडेंट में कोई बच गया. जिस तरह से कार पलटती रही, हमें लगा कि सबसे बुरा हुआ है.

एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद पुलिस टीमें मझगावा फ्लाईओवर के पास मौके पर पहुंचीं. दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी ड्राइवर की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए CCTV फुटेज की जांच की गई है. वे गाड़ी के मालिक की जानकारी हासिल करने के लिए भी काम कर रहे हैं.