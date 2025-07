Bullet Train Project: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के काम में आई गति! बीकेसी से शीलफाटा की सुरंग का काम हुआ पूरा, NHSRCL ने दी जानकारी

Bullet Train Project: भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब एक और बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ चुकी है.मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) से ठाणे के शिलफाटा तक बनने वाली 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला हिस्सा पूरा हो गया है.यह उपलब्धि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए एक मील का पत्थर मानी जा रही है.नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के अनुसार, इस सुरंग का 2.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) से तैयार किया गया है.

यह वही तकनीक है जिसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों और जटिल ज़मीन संरचनाओं में किया जाता है.पूरा सुरंग 21 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 16 किमी हिस्सा टनल बोरिंग मशीन (TBM) से बनाया जाएगा और बाकी 5 किमी NATM तकनीक से. ये भी पढ़े:Bullet Train Update: देश की आर्थिक राजधानी में रहने वालों के लिए खुशखबरी! मुंबई में जुड़ेंगी दो मेट्रो बुलेट ट्रेनें; सफर होगा और भी आरामदायक

बुलेट ट्रेन के लिए बीकेसी से शीलफाटा की सुरंग का काम हुआ पूरा

Precision and progress towards #BulletTrain ! 🚅

A major breakthrough achieved in the 21 km tunnel between Bandra-Kurla Complex and Shilphata, with the successful completion of a 2.7 km continuous tunnel stretch on the #MAHSR corridor: @RailMinIndia pic.twitter.com/RDXnzmE46X

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 14, 2025