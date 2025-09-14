Ranchi Dogs Attack: रांची के डोरंडा में आवारा कुत्तों ने खाना खिलाते समय लड़की पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल; VIDEO
Ranchi Dogs Attack:  झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां एक लड़की पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. इस हमले में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई. जानकारी के अनुसार, पीड़िता रोजाना की तरह उन्हीं आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, जिन्हें वह लंबे समय से पाल रही थी. लेकिन रविवार के दिन अचानक वे कुत्ते आक्रामक हो गए और उस पर टूट पड़े.

14 सितंबर दोपहर की घटना

यह घटना 14 सितंबर की दोपहर को हुई, जब लड़की अपने घर के पास ही कुत्तों को रोटियां डाल रही थी. परिवार वालों के मुताबिक, "यह पहली बार था जब इन कुत्तों ने ऐसा व्यवहार किया. वह इन्हें अपना परिवार मानती थी और रोजाना इन्हें भोजन कराती थी. लेकिन आज अचानक वे गुस्से में भरकर उस पर झपट पड़े. यह भी पढ़े: Dog Attack: मथुरा में कुत्तों के झुंड ने किया बच्ची पर जानलेवा हमला, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, VIDEO आया सामने

डोरंडा में आवारा कुत्तों ने लड़की पर किया हमला

लड़की के हाथ, पैर और चेहरे पर जख्म

हमले में लड़की के हाथ, पैर और चेहरे पर गहरे चोट के निशान आये हैं. फिलहाल वह रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही है. डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत नाजुक है, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है.

पड़ोसियों की मदद से बची जान

हमले के दौरान लड़की की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और डंडों से कुत्तों को भगाया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. पीड़िता के पिता ने कहा, "उनकी बेटी जानवरों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज वही जानवर उसके लिए जानलेवा बन गए.