Uttarakhand Heavy Rain: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश से उफान पर टोंस नदी, अलर्ट मोड पर प्रशासन

देहरादून, 2 सितंबर : उत्तराखंड (Uttarakhand) के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण टोंस नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. मिनस मोटर मार्ग के पास से गुजरने वाली इस नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ट्यूणी से होते हुए टोंस नदी डाकपत्थर बैराज पर यमुना नदी में मिलती है. पहाड़ों से मैदानी इलाकों में प्रवेश करने पर यमुना और टोंस के संगम के बाद पानी का स्तर और अधिक बढ़ जाता है, जिससे निचले इलाकों में खतरा बढ़ रहा है. पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसके चलते टोंस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. मिनस मोटर मार्ग पर केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) की टीम नदी के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी नजर रख रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही, तो टोंस नदी खतरे के निशान को छू सकती है. इससे आसपास के गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मिनस मोटर मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि नदी का पानी सड़क के करीब पहुंच रहा है. केंद्रीय जल आयोग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है. प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण नदी का प्रवाह इतना तेज हो गया है कि कई जगहों पर कटाव शुरू हो गया है. प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है. लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे न जाएं और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें.