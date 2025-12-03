Cyclone Ditwah: दित्वाह तूफान का असर, भारी बारिश के चलते पुडुचेरी में आज स्कूल-कॉलेज बंद, चेन्नई में भी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत पहुंचे दित्वाह तूफान की रफ्तार भले ही अब कमजोर पड़ गई हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में अभी भी देखने को मिल रहा है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और चेन्नई में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं. भारी बारिश की चेतावनी के चलते पुडुचेरी और चेन्नई में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

पुडुचेरी में स्कूल-कॉलेज बंद रखने का आदेश

पुडुचेरी सरकार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि भारी बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल आज 03 दिसंबर 2025 (बुधवार) को बंद रहेंगे। यह आदेश शिक्षा मंत्री ए. नामचिवायम द्वारा जारी किया गया है. यह भी पढ़े: Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत के तट पर पहुंचा ‘दित्वा’ तूफान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का रेड अलर्ट, 47 उड़ानें रद्द

चेन्नई समेत 6 जिलों में भी छुट्टी

तमिलनाडु में दित्वाह तूफान के प्रभाव को देखते हुए चेन्नई सहित छह जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है. सरकार ने यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है.

श्रीलंका में भारी तबाही

भारत में दित्वाह तूफान का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन श्रीलंका में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई। कई क्षेत्र जलमग्न हो गए और कई लोगों की जानें भी गईं.