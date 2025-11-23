Kerala Weather Update: केरल में भारी बारिश का दौर जारी, कई जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

Kerala Weather Update: रविवार को केरल में भारी बारिश, बिजली कड़कने, गरज के साथ बारिश और 40 किमी/घंटे तक की तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मजबूत होने के कारण अलर्ट बढ़ा दिया है.

इन जिलों में बरिशको लेकर IMD का अलर्ट

आईएमडी ने सात जिलों, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम, के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी दी गई है. यह भी पढ़े: Kerala Weather Update: केरल के वायनाड समेत कई जिलों में अगले 4 अगस्त तक हो सकती हैं भारी बारिश, IMD का अलर्ट

येलो अलर्ट का मतलब है कि 24 घंटे में 64.5 मिमी. से 115.5 मिमी. तक बारिश हो सकती है, जिससे अधिकारियों और लोगों को सावधान रहने को कहा गया है.

26 नवंबर तक बारिश का अनुमान

आईएमडी के मुताबिक, मौजूदा मौसम सिस्टम की वजह से केरल में 26 नवंबर तक गरज के साथ बारिश और भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अपने नए बुलेटिन में, एजेंसी ने कहा कि 22 से 26 नवंबर तक राज्य भर में एक या दो जगहों पर 24 घंटे में 7 सेमी. से 11 सेमी. के बीच भारी बारिश होने की संभावना है.

22 और 23 नवंबर को लक्षद्वीप के लिए भी ऐसे ही हालात का अनुमान है। आईएमडी ने कहा कि इस दौरान केरल और लक्षद्वीप दोनों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की बहुत संभावना है। हर साल होने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रा के मौसम के चलते, मौसम के अनुमान के कारण पहाड़ी मंदिर जाने वाले भक्तों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। रविवार को सन्निदानम, पंपा और निलक्कल में हल्की बारिश होने की उम्मीद है.

अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से कहा है कि वे फिसलन भरे रास्तों, पानी भरने और रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से कम विजिबिलिटी को देखते हुए सावधानी से अपनी यात्रा की योजना बनाएं। खराब मौसम की वजह से समुद्री गतिविधियों से जुड़े समुदाय को भी सख्त चेतावनी दी गई है.

केरल और लक्षद्वीप के तटों पर मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे रविवार से मंगलवार तक खराब मौसम और 35-55 किमी/घंटे की तेज हवाओं के कारण समुद्र में न जाएं.

जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज अभी समुद्र से दूर हैं, उन्हें मंगलवार तक सबसे पास के तट पर लौटने का निर्देश दिया गया है। मछुआरों को बुधवार तक दक्षिण तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन इलाके, अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व और उससे सटे बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि मौसम का यह सिस्टम लहरों की गतिविधि को तेज कर सकता है.

अगले चार दिनों में कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। 23 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की में अलर्ट जारी है। 24 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, पलक्कड़ और मलप्पुरम अलर्ट पर हैं.

25 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की अलर्ट पर हैं। पलक्कड़ और मलप्पुरम को छोड़कर बाकी सभी जिले 26 नवंबर के लिए फिर से अलर्ट पर हैं.