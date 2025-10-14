Sanskruti Amin Death: जोगेश्वरी में निर्माणाधीन इमारत से कंक्रीट ब्लॉक गिरने से संस्कृति अमीन की मौत, न्याय की मांग को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च; VIDEO

Sanskruti Amin Death: मुंबई के जोगेश्वरी (पूर्व) में 22 वर्षीय संस्कृति अमीन की 8 अक्टूबर को दर्दनाक मौत हो गई. जब ठाकुर रोड स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की 21वीं मंज़िल से कंक्रीट का एक बड़ा ब्लॉक उनके सिर पर गिरा गे इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बिल्डर की इस लापरवाही के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
कैंडल मार्च में हजारों लोग शामिल हुए
संस्कृति अमीन के न्याय की मांग को लेकर बीते हफ्ते रविवार को करीब 1,000 स्थानीय निवासियों ने महाराजा भवन, केव्स रोड, माजसवाड़ी के पास से एक विशाल कैंडल मार्च निकाला. मार्च में लोग “किलर बिल्डर”, “नो बेल, ओनली जेल” और “We Want Justice” जैसे नारे लगाते हुए बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. यह भी पढ़े; Mumbai: जोगेश्वरी में बिल्डर की बड़ी लापरवाही, निर्माणाधीन इमारत से लोहे की रॉड ऑटो रिक्शा पर गिरने से महिला की मौत, एक बच्ची घायल (See Pics)
न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च
लोगों ने 24 घंटे में बिल्डर की गिरफ्तारी की मांग की
बच्ची की मौत पर बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश अमीन ने कहा, “हमने लगभग 1,000 लोगों के साथ शांतिपूर्ण मार्च निकाला है। हम चाहते हैं कि पुलिस 24 घंटे के भीतर बिल्डर को गिरफ्तार करे। जरूरत पड़ी तो हम बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर भी बड़ा आंदोलन करेंगे.
लाइसेंस रद्द और निर्माण कार्य बंद करने की मांग
स्थानीय निवासी अरुण कोटियन ने कहा, “बिल्डर को बिना जमानत के गिरफ्तार किया जाए और उसका निर्माण लाइसेंस रद्द किया जाए। साइट से लगातार सामग्री गिरती रहती है, जो सभी के लिए खतरा है.
दूसरी ओर, सुधर्षिनी नामक एक निवासी ने कहा, “जब तक संस्कृति को न्याय नहीं मिलता, निर्माण कार्य बंद रहना चाहिए। बीएमसी को साइट की पूरी जांच करनी चाहिए क्योंकि कई निर्माणाधीन स्थानों पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा।”
मार्च में राजनीतिक नेता की भी भी शामिल
मार्च में बीजेपी विधायक अमित साटम ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की अपील की और कहा, “अगर पुलिस ने गहराई से जांच नहीं की, तो हम उन्हें मजबूर करेंगे। बीएमसी को सभी निर्माण स्थलों का ऑडिट करना चाहिए. यदि शिकायतों पर पहले कार्रवाई नहीं हुई, तो संबंधित अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए.
शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक अनंत (बाला) नर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता संदीप देशपांडे भी इस मार्च में शामिल हुए.
8 अक्टूबर को सुबह 9:30 की घटना
एफआईआर के अनुसार, 8 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे, संस्कृति अपने घर से काम के लिए निकली थीं। इसी दौरान पास की निर्माणाधीन बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से कंक्रीट ब्लॉक गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके पिता ने आरोप लगाया है कि निर्माण कंपनी ने सुरक्षा नियमों की अवहेलना की थी.
इन धाराओं में केस दर्ज
मेघवाड़ी पुलिस ने श्रद्धा लाइफस्टाइल एलएलपी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ग़ैर इरादतन हत्या) और धारा 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने साइट इंजीनियर शंभू कुमार पलट पासवान (29) और साइट मैनेजर गौरव दिनेशभाई सोंडागर (39) को गिरफ्तार कर 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
हाल ही में बैंक में नौकरी शुरू की थी
संस्कृति होटल मैनेजमेंट की ग्रेजुएट थीं और अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं। उन्होंने हाल ही में 29 सितंबर को एक होटल की नौकरी छोड़कर एक बैंक में नई नौकरी शुरू की थी।