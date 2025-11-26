Nashik Shocker: नाशिक जिले में ग्रामपंचायत के कर्मचारी ने उठाया खौफनाक कदम, अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर की आत्महत्या, घटना से गांव में फैला मातम

The father committed suicide along with his two children. (Photo- Pixabay)

Nashik News: नाशिक (Nashik) जिले के चांदवड (Chandwad) तालुका में मंगलवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. दिघवद (Dighwad) गांव के एक ग्रामपंचायत कर्मचारी ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर के पास स्थित कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी. इस हृदयविदारक कदम से पूरे क्षेत्र में शोक और सदमे का माहौल है. मृतक कर्मचारी का नाम सचिन हिरे बताया गया है.

उनके साथ उनकी 10 वर्षीय बेटी प्रज्ञा और 4 वर्षीय बेटा प्रज्वल भी कुएं में कूदकर मौत का शिकार हुए. तीनों के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया.ये भी पढ़े:Nashik: शख्स ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, पत्नी ने शव के सामने ही की पूजा पाठ, नाशिक की इस घटना से पुलिस भी हैरान

रेस्क्यू में लगे स्कूबा डाइवर्स

सूचना मिलते ही चांदवड (Chandwad Police) मौके पर पहुंची. चूंकि में काफी पानी और गाद मौजूद थी, इसलिए शव निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था.रेस्क्यू के लिए रायपूर (Raipur) से विशेष (Scuba Diver) को बुलाया गया. कई घंटों की कठिन कोशिशों के बाद तीनों मृतदेह बाहर निकाले गए और फिर उन्हें चांदवड उपजिला हॉस्पिटल में के लिए भेजा गया.

पारिवारिक विवाद की आशंका

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह कदम पारिवारिक तनाव या विवाद के चलते उठाया गया हो सकता है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और परिजनों से पूछताछ जारी है.

गांव में फैला मातम

घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक छा गया.लोग इस बात से हैरान हैं कि एक पिता किस तरह दो छोटे बच्चों के साथ ऐसी भयावह आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है. स्थानीय लोगों ने घटना को बेहद दुखद और विचलित करने वाला बताया.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.