Driver Heart Attack: सवारियों से भरी बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, हॉस्पिटल ले जाने पर भी नहीं बच सकी जान, राजस्थान के पाली का वीडियो आया सामने; VIDEO

पाली, राजस्थान: चलती बस में ड्राइवर (Driver) की तबियत बिगड़ने लगी और इसी दौरान ड्राइवर ने स्टीयरिंग दुसरे ड्राइवर को दी और ड्राइवर के करीब बैठ गया. कुछ ही देर में ड्राइवर को अटैक आया और ड्राइवर की मौत हो गई. ये घटना राजस्थान (Rajasthan) के पाली जिले (Pali District) की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जानकारी के मुताबिक़ इंदौर (Indore) से जोधपुर (Jodhpur) की ओर जा रही थी. इस दौरान बस के ड्राइवर सतीश राव की तबियत खराब होने लगी तो उन्होंने बस दुसरे ड्राइवर को चलाने के लिए दी और ड्राइवर के करीब ही सतीश बैठ गए और कुछ ही देर में बैठे बैठे सतीश नीचे गिरे. इस दौरान मौजूद लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया.लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

बस ड्राइवर को आया हार्ट अटैक

ड्राइवर ने पहले ही दे दिया दुसरे के हाथ में स्टीयरिंग

जानकारी के मुताबिक़ जब बस केलवा राजनगर पहुंची तो ड्राइवर सतीश की तबियत खराब होने लगी थी और इस दौरान उसने बस चलाने के लिए दुसरे ड्राइवर (Driver) को कहा. इस दौरान दुसरे ड्राइवर ने जब सतीश की तबियत ज्यादा खराब होने लगी तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेने की कोशिश भी की. लेकिन मेडिकल स्टोर बंद थे. इसके बाद सतीश की तबियत ज्यादा खराब और वह बेहोश होकर गिर पड़ा. इसके बाद सभी ने मिलकर सतीश को हॉस्पिटल पहुंचाया. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी

इससे पहले भी बस में कार में लोगों को हार्ट अटैक (Heart Attack) आने की घटनाएं सामने आ चुकी है. इस घटना के बाद लोगों ने ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.इस दौरान बड़ा हादसा भी होते होते टल गया. समय रहते सतीश ने स्टीयरिंग दुसरे ड्राइवर के हाथ में देने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया.