Kolkata FF Fatafat 4:30 PM Result: खुल गया किस्मत का पिटारा! जारी हुआ कोलकाता फटाफट के 4:30 PM की बाजी का रिजल्ट, देखें विनिंग नंबर

Kolkata FF Fatafat Today Result: कोलकाता FF फटाफट लॉटरी के दीवानों के लिए एक और ताज़ा अपडेट आ गया है. आज यानी 07 जुलाई 2025 की शाम 4:30 बजे वाली चौथी बाजी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस रोमांचक लॉटरी गेम का हर एक राउंड लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है. अगर आपने भी इस राउंड में हिस्सा लिया है तो तुरंत अपना टिकट चेक करें. शायद किस्मत आपका इंतजार कर रही हो. कोलकाता फटाफट (Kolkata FF Fatafat) लॉटरी गेम हर दिन आठ बार खेला जाता है. हर बाजी का रिजल्ट कुछ ही मिनटों में घोषित कर दिया जाता है. यही वजह है कि यह गेम कोलकाता में काफी पॉपुलर है. हालांकि, रविवार को केवल चार ही बाजियां होती हैं.

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka Mumbai: जोड़ी क्या होती है और कैसे खेला जाता है सट्टा मटका

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM