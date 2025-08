Kolkata FF Fatafat Result, 5 August 2025: कोलकाता फटाफट का रिजल्ट जारी; देखें किसकी लगी बाजी, किसकी हुई हार

Kolkata FF Fatafat Today Result: कोलकाता एफएफ फटाफट लॉटरी का आज, 05 अगस्त 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. यह गेम अपनी तेज़ी और सरलता के कारण कोलकाता के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है. यह लॉटरी पूरी तरह से भाग्य और अनुमान पर आधारित होती है, जिसमें सही नंबरों का अंदाजा लगाकर लोग बड़ी राशि जीतने का सपना देखते हैं. कोलकाता एफएफ एक ऐसा लॉटरी गेम है जो रोजाना आठ बार (बाजियां) खेला जाता है. हर बाजी के नतीजे दिनभर अलग-अलग समय पर घोषित किए जाते हैं.

रविवार को इसमें केवल चार बाजियां होती हैं. यह लॉटरी गेम काफी तेज़ी से परिणाम घोषित करता है, जिससे इसे खेलने वालों के बीच उत्साह बना रहता है.

ये भी पढें: Satta Matka: सट्टा मटका की आदत पड़ेगी भारी, जानें नुकसान और इससे बचने के उपाय

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM