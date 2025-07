Kolkata FF Fatafat Today Result: क्या आपकी किस्मत ने दिया साथ? जारी हुआ कोलकाता फटाफट 25 जुलाई 2025 का रिजल्ट, देखें आज का विनिंग नंबर

Kolkata FF Fatafat 25 July Result: कोलकाता शहर में अगर किस्मत आजमाने की बात हो और तेज नतीजों की उम्मीद हो, तो कोलकाता एफएफ फटाफट लॉटरी का नाम सबसे पहले आता है. हर दिन लाखों लोग इस गेम में हिस्सा लेकर कुछ ही मिनटों में अपना भाग्य आजमाते हैं. 25 जुलाई 2025 के राउंड्स के नतीजे आ चुके हैं. यह कोई आम लॉटरी गेम नहीं है. कोलकाता एफएफ फटाफट एक तेज गति से चलने वाला सट्टा जैसा गेम है, जो सिर्फ कोलकाता शहर में खेला जाता है. इसमें खिलाड़ी कुछ खास नंबर चुनते हैं और फिर हर राउंड के कुछ मिनटों बाद विनिंग नंबर घोषित किए जाते हैं.

सोमवार से शनिवार तक 8 बार और रविवार को 4 बार यह गेम चलता है. इसका मतलब है कि आपके पास रोजाना कई बार जीतने का मौका होता है.

ये भी पढें: Dpboss Satta Matka: सट्टा मटका खेलते समय ये गलतियां पड़ेंगी भारी, वरना लग सकता है बड़ा झटका

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM