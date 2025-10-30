Tamil Nadu: तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, चक्रवात 'मोंथा' के कमजोर पड़ने से बारिश का असर हुआ कम

(Photo Credits ANI)

चेन्नई, 29 अक्टूबर : मौसम विभाग (Meteorological Department) ने बुधवार सुबह तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए ताजा रिपोर्ट जारी की. क्षेत्र में चक्रवात 'मोंथा' (Cyclone Montha) के कमजोर पड़ने से बारिश का असर बना हुआ है. तमिलनाडु के कई हिस्सों में रात में हल्की बारिश दर्ज हुई. लेकिन, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश नहीं हुई. सबसे ज्यादा गर्मी टोंडी में महसूस हुई, जहां पारा 34.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. वहीं, मैदानी इलाकों में करूर परमथी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार सुबह 8:30 बजे तक तमिलनाडु के कई इलाकों में रात भर हल्की फुहारें पड़ीं. 'मोंथा' का मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच नरसापुर के पास मंगलवार रात 11:30 से 12:30 बजे के बीच लैंडफॉल हुआ. इसकी वजह से तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला बना हुआ है. अरब सागर में एक अलग निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो मुंबई से 410 किलोमीटर दूर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. यह अगले 36 घंटों में उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ेगा. यह भी पढ़ें : Delhi Air Pollution Update: दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना हुआ मुहाल, आनंद विहार में AQI 409 श्रेणी में पहुंचा

आने वाले सात दिनों तक क्षेत्र में मौसम नम और बादलयुक्त रहेगा. गुरुवार को कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा. 31 अक्टूबर से चार नवंबर तक ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम फुहारें पड़ने की संभावना है. आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें. किसानों को खेतों में पानी जमा होने से बचाना चाहिए. मछुआरों को अभी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.