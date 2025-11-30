VIDEO: रतलाम में स्कूल के तीसरे फ्लोर से छात्र ने लगाई छलांग, प्रिंसिपल ने पिता को बुलाने पर नाबालिग ने उठाया भयावह कदम

The student jumped from the third floor (Credit-@nedricknews)

Ratlam News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रतलाम (Ratlam) से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसमें 14 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर का स्केटर (National-Level Skater) और कक्षा 8 का छात्र अपने ही स्कूल की तीसरी मंज़िल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर बैठा.बच्चा गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है.स्कूल के सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) के अनुसार, घटना से कुछ देर पहले बच्चा प्रिंसिपल के ऑफिस में गया था. वीडियो में वह लगातार घबराहट में बार-बार सॉरी ’ कहता दिख रहा है.

स्कूल की बिल्डिंग से लगाई नाबालिग ने छलांग

आत्महत्या की कोशिश का क्या है कारण?

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि घटना से दो दिन पहले कक्षा 10 के छात्र ने क्लासरूम का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Post) पर अपलोड किया था, जो वायरल हो गया.इसी प्रकरण में स्कूल प्रशासन ने बच्चे के माता-पिता को स्कूल बुलाया था.स्कूल प्रबंधन का दावा है कि अपने माता-पिता को देखकर बच्चा अत्यधिक डर गया और आवेश में आकर इमारत से कूद गया.घायल छात्र को शुरू में नजदीकी सीएचएल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां से गंभीर हालत होते देख उसे गीतादेवी हॉस्पिटल (Hospital) रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति नाज़ुक है. हॉस्पिटल में मौजूद बच्चे के पिता ने कहा,'हमें स्कूल बुलाया गया था. वहां पहुंचने पर पता चला कि वह नीचे कूद गया है. मेरा बेटा अभी बोलने की हालत में नहीं है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में हुआ क्या.

स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग

परिवार समेत संघटन ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है.सीएसपी रतलाम सत्येंद्र घंघोरिया ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) अनीता सागर ने भी कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जांच के बाद ही सामने आएगा असली कारण

पुलिस (Police) अधिकारियों का कहना है कि बच्चे के ठीक होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि उसने इतना गंभीर कदम क्यों उठाया.फिलहाल सभी पहलुओं की जांच जारी है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.