Strange Coincidence: विजय रूपाणी 1206 को अपना लकी नंबर मानते थे, 12 जून को एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए, वे सीट 12 पर थे और उनकी गाड़ी का नंबर भी 1206 था

अहमदाबाद (गुजरात), 13 जून: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय रूपाणी गुरुवार (12 जून) को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया दुर्घटना में मारे गए लोगों में शामिल थे. एक अजीब मोड़ में उनकी मृत्यु 12 जून (12-06) को हुई, जो एक ऐसा नंबर है जिसे वह लकी मानते थे. ऐसी खबरें हैं कि उनके सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेटों पर एक ही नंबर था. हालांकि, उनका कथित लकी नंबर अशुभ निकला क्योंकि उसी तारीख को उनकी मृत्यु हो गई. रूपाणी का कथित तौर पर 1206 नंबर से गहरा संबंध था. उनकी सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर 1206 लिखा होता था. लंदन जाने वाली फ्लाइट में उनकी सीट नंबर 12 थी और उनका बोर्डिंग टाइम दोपहर 12:10 बजे था. इससे भी पता चलता है कि उनका 12 नंबर से कितना गहरा संबंध है. यह भी पढ़ें: Ahmedabad Plane Crash: लंदन में अपने डॉक्टर पति से मिलने एयर इंडिया फ्लाइट 171 में सवार नवविवाहिता दुल्हन की विमान दुर्घटना में मौत, विदाई का वीडियो वायरल

बीजेपी नेता सीआर पाटिल ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की और दिग्गज नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया. उनके निधन की खबर फैलने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता उनके घर पहुंचे. गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अहमदाबाद का दौरा किया और विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति से मुलाकात की. उन्होंने मीडिया को इस दुखद घटना के बारे में जानकारी भी दी.

Last video of Ex CM vijay rupani While entering ahmedabad international airport to board the fatal flight

*unfortunate resemblance*

पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के सभी निजी

गाडी का नंबर है 1206 , सालों पहले खरीदी गई उनकी पहली गाड़ी का नंबर भी 1206 था।

जो उनका लकी नंबर माना… pic.twitter.com/hZqP0I4Vtc

— Nirnay Kapoor (@nirnaykapoor) June 12, 2025