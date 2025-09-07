Siddhivinayak Temple Decision: प्रभादेवी स्थित राम मेंशन नाम की तीन मंजिला बिल्डिंग को 100 करोड़ में खरीदा जाएगा, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला

Credit-(Wikimedia Commons)

Siddhivinayak Temple Decision: सिद्धिविनायाक मंदिर ट्रस्ट (Siddhivinayak Temple Trust) प्रभादेवी (Prabhadevi) के पास की तीन मंजिला बिल्डिंग राम मेंशन खरीदनेवाली है. बताया जा रहा है की कुल 100 करोड़ रूपए देकर ट्रस्ट ये बिल्डिंग (Building) खरीदनेवाली है.इसका उद्देश्य दर्शन के लिए लाइन मैनेजमेंट, प्रसाद कक्ष, शौचालय और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं हेतु अतिरिक्त स्थान प्राप्त करना है.शिरडी (Shirdi) के साईंबाबा मंदिर (Sai Baba Temple) की तर्ज पर सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए योजना तैयार की जा रही है. सिद्धिविनायक मंदिर ने कतारों की समस्या के समाधान के लिए एक भवन खरीदने का निर्णय लिया है. ट्रस्ट ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी हैं.मंदिर ट्रस्ट ने इस ज़मीन की खरीद के लिए सिद्धिविनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ बातचीत शुरू कर दी है.

इस ज़मीन से मंदिर को कुल 1,800 वर्ग मीटर जगह मिलेगी. इस ज़मीन पर श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.

राम मेंशन को खरीदा जाएगा

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिद्धिविनायक मंदिर (Siddhivinayak Temple) के कोषाध्यक्ष (Treasurer) आचार्य पवन कुमार त्रिपाठी के हवाले से 100 करोड़ रुपये की खरीदारी की खबर दी है.त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर के पास राम मेंशन की खरीद अंतिम चरण में है. सिद्धिविनायक सोसाइटी के साथ भी बातचीत चल रही है. यह अतिरिक्त स्थान मंदिर के बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देगा.इस बीच, प्रभादेवी के एक रियल एस्टेट ब्रोकर ने बताया कि कुछ साल पहले एक पुरानी चाल की जगह पर बनी इमारत, राम मेंशन, में 20 छोटे 1 बीएचके फ्लैट हैं. मालिक बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंज़िल पर रहता है. उसने अपने कमरे किराए पर दे रखे हैं.

क्या है प्लान ?

सिद्धिविनायक मंदिर (Siddhivinayak Temple) के पास स्थित राम मेंशन 708 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है.इस इमारत का प्रवेश द्वार सिद्धिविनायक सोसाइटी मंदिर ट्रस्ट (Siddhivinayak Society Temple Trust) के ठीक सामने है.मंदिर प्रशासन ने कहा कि स्थलों के एकीकरण से शिरडी के साईं बाबा मंदिर की तरह दर्शन कतार परिसर की स्थापना हो सकती है.इस परियोजना के पूरा होने पर, दर्शन के लिए कतार में लगने वाली श्रद्धालुओं की परेशानी कम हो जाएगी. वर्तमान में, दर्शन के लिए कतारें इस सड़क पर बैरिकेड्स के पीछे लगती हैं.इससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस नए स्थान में प्रसाद कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

100 करोड़ देकर खरीदा जाएगा

ट्रस्ट के अध्यक्ष (Chairman) सदा सरवणकर ने बताया कि राम मेंशन के निवासियों को दी जाने वाली 100 करोड़ रुपये की राशि बाजार मूल्य से लगभग दोगुनी है.राम मेंशन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी.इस खरीदी को राज्य सरकार से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.सिद्धिविनायक ट्रस्ट राज्य के विधि एवं न्याय विभाग (Law and Justice Department) के अधीन है. बताया गया है कि सरकार ने इस खरीद को मंज़ूरी दे दी है.