RRB NTPC भर्ती 2025: रेलवे में 8875 पदों पर वेकेंसी, नोटिफिकेशन जारी, जानें आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और एग्जाम पैटर्न

RRB NTPC Notification 2025

RRB NTPC Notification 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी (NTPC) भर्ती 2025-26 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8,875 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट दोनों स्तर के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार वेतन मिलेगा, जिससे यह भर्ती रेलवे में स्थायी और सम्मानजनक करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी.

कौन-कौन से पद होंगे शामिल?

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को कमर्शियल क्लर्क (Commercial Clerk), अकाउंट्स क्लर्क (Accounts Clerk), जूनियर टाइपिस्ट (Junior Typist), ट्रेन्स क्लर्क (Trains Clerk), सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट (Senior Clerk-Cum-Typist), ट्रैफिक असिस्टेंट (Traffic Assistant) और अन्य पदों के लिए चयनित किया जाएगा. कुल पदों में से 5,817 पद ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए और 3,058 पद 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिससे दोनों स्तर के योग्य उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे.

आयु सीमा

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके अलावा, आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी), दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जबकि एससी (SC), एसटी (ST), पीडब्ल्यूडी (PWD), महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gov.in या क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएँ.

अब एक वैध ईमेल आईडी (Email ID) और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से लॉगिन कर आवेदन पत्र को भरें.

इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें.

अब आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें.

आखिर में भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. इसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1 और सीबीटी-2) होगी, इसके बाद पद के अनुसार स्किल टेस्ट (Skill Test), टाइपिंग टेस्ट (Typing Test) या एप्टीट्यूड टेस्ट (Aptitude Test) आयोजित किया जाएगा. इसके सफल होने के बाद उम्मीदवारों के दस्तावेज़ सत्यापन और अंत में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ताकि योग्य और फिट उम्मीदवारों को ही चयनित किया जा सके.

परीक्षा पैटर्न

आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण सीबीटी-1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें सामान्य ज्ञान (General Awareness) के 40 प्रश्न, गणित (Mathematics) के 30 प्रश्न और रीजनिंग (Reasoning) के 30 प्रश्न शामिल होंगे. परीक्षा की कुल समय अवधि 90 मिनट है.

इसके बाद दूसरे चरण सीबीटी-2 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे. इसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, गणित के 35 प्रश्न और रीजनिंग के 35 प्रश्न शामिल होंगे, और इसकी समय अवधि भी 90 मिनट होगी. दोनों चरणों की परीक्षाओं में हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.

यह भर्ती उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो भारतीय रेलवे में स्थायी और सम्मानजनक नौकरी पाना चाहते हैं. आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होंगे. इसलिए सभी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और समय पर आवेदन करें, ताकि इस महत्वपूर्ण अवसर का पूरा लाभ उठा सकें.