Rohini Emotional Post: RJD परिवार में फूट? लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लिखीं ये दर्द भरी बातें
(Photo Credits Twitter)

Rohini Emotional Post: बिहार की राजनीति में हाल ही हुए चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं.  इसी माहौल के बीच, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक पर एक भावनात्मक और तीखा संदेश साझा किया है.

महिलाओं पर टिप्पणियों को लेकर रोहिणी की कड़ी प्रतिक्रिया

अपने पोस्ट में रोहिणी ने कहा कि कुछ लोग महिलाओं—माँ, बहन और बेटियों—पर अमर्यादित टिप्पणी करना आसान समझते हैं. उनके अनुसार, जब कोई महिला ऐसे लोगों को सच का आईना दिखाती है, तो वही लोग अचानक चुप हो जाते हैं. रोहिणी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक मतभेदों के नाम पर व्यक्तिगत स्तर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह भी पढ़े: Rohini Acharya Political Exit: बिहार चुनाव में हार के बाद RJD में घमासान! रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, परिवार से नाता तोड़ने का किया ऐलान

“टूरिस्ट बेटी”, “विदेशी बेटी” जैसे तंज़ पर नाराज़गी

रोहिणी ने बताया कि उन्हें “टूरिस्ट बेटी” और “विदेशी बेटी” जैसे शब्द कहे गए.

यहाँ तक कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी सवाल उठाए गए.

उन्होंने इसे एक बेटी का अपमान और नारी अस्मिता पर चोट बताया.

किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर खुली चुनौती

रोहिणी ने लिखा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक चुनौती दी थी—कि उनके पिता को किडनी किसने दी, इसकी किसी भी स्तर की जाँच कराने को वह खुद तैयार हैं. लेकिन, उनकी इस चुनौती का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया. उनके अनुसार, राजनीतिक विरोधियों में इस सत्य का सामना करने का साहस नहीं है.

क्षमा और दया की बात

अपने संदेश के अंत में रोहिणी ने लिखा कि यदि कोई सच स्वीकार नहीं कर सकता, तो माफी मांग ले—वह माफ करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, “मैं माता जानकी की भूमि की बेटी हूँ; दया और क्षमा मेरे संस्कार हैं

चुनाव परिणामों की स्थिति

ताज़ा चुनाव परिणामों में NDA को 243 में से 200 से अधिक सीटें मिली हैं. जबकि महागठबंधन 50 के अंदर सिमट गया है. इन नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज़ हो गया है.