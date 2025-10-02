राजस्थान: जयपुर के कई इलाकों में बारिश, शुक्रवार के लिए अलर्ट जारी

Representational Image | PTI

जयपुर, 2 अक्टूबर (आईएएनएस) जयपुर में गुरुवार शाम से भारी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून के बाद राजस्थान के कई जिलों में बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है. गुरुवार शाम 7 बजे के बाद जयपुर में अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई.जयपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है.करौली, अलवर और धौलपुर जैसे अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हुई.

इस बीच, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जैसे कई जिलों में देर शाम तक आसमान में बादल छाए रहे. जयपुर मौसम केंद्र ने शुक्रवार को बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और सिरोही जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में 6 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी.पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 5 और 6 अक्टूबर को बीकानेर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

पिछले 24 घंटों में अलवर में 5 मिमी, अलवर के गोविंदगढ़ में 4 मिमी, धौलपुर के राजाखेड़ा में 5 मिमी, धौलपुर शहर में 4 मिमी, करौली में 6 मिमी, नागौर में 2.5 मिमी और जोधपुर में 1.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, जयपुर, दौसा, गंगानगर और बीकानेर सहित कुछ अन्य शहरों में भी हल्की बारिश हुई.

इससे पहले, जयपुर, अलवर और भरतपुर जैसे शहरों में आसमान में बादल छाए रहे.गुरुवार को श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से अधिक रहा, जो 37.5 डिग्री दर्ज किया गया.

राजस्थान के कई शहरों में तापमान अधिक रहा.चूरू, बीकानेर और जैसलमेर में 36 डिग्री, जोधपुर में 33.9 डिग्री, बाड़मेर में 35.4 डिग्री, पिलानी में 35.8 डिग्री, सीकर में 33.5 डिग्री, कोटा में 33.8 डिग्री, अलवर में 35 डिग्री, भीलवाड़ा में 33.8 डिग्री, अजमेर में 32.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 35 डिग्री, उदयपुर में 31.6 डिग्री, जयपुर में 32 डिग्री, हनुमानगढ़ में 35.7 डिग्री और जालोर में 33.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अरब सागर में गुजरात तट के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे राजस्थान को पर्याप्त नमी मिल रही है.साथ ही, पूर्वोत्तर राजस्थान में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है, जहां से एक ट्रफ (वायु रेखा) अरब सागर तक जा रही है.

4 अक्टूबर से उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे राजस्थान सहित उत्तरी राज्यों में बारिश होगी.इसके अलावा, 5 और 6 अक्टूबर को राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है.