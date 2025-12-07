Australia vs England, 2nd Test Match Day 4 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा चौथे दिन का खेल, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Day 4 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. चौथे दिन का खेल आज यानी 7 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: KL Rahul Laughs And Fist Pumps As India Win Toss: 20 मैचों बाद टीम इंडिया के लिए टॉस जीतकर खिल उठे KL राहुल, जोश में की फिस्ट पंप सेलिब्रेशन, देखें वायरल वीडियो

तीसरे दिन का हाल

एशेज सीरीज के गाबा टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 134 रन बनाए हैं. दूसरी पारी के आधार पर अभी भी इंग्लैंड की टीम 43 रन से पीछे है. विल जैक्स नाबाद 4 रन और बेन स्टोक्स नाबाद 4 रन क्रीज पर मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहली पारी तीसरे दिन 511 रन पर समाप्त हुई. ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाजों ने पारी में दहाईं अंक का आंकड़ा पार किया.

तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 378/6 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 63 और मिचेल स्टार्क ने 77 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे टीम पर दबाव बढ़ता गया. माइकल नेसेर, स्कॉट बोलैंड और स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए. जैक क्रॉली 44 रन बनाकर आउट हुए.

मिचेल स्टार्क ने खेली शानदार पारी

ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 141 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए. मिचेल स्टार्क के बल्ले से 13 चौके निकले. मिचेल स्टार्क ने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 42 गेंदों में 33 रन जोड़े. इसके बाद स्कॉट बोलैंड के साथ 164 गेंदों में 75 रन की शानदार साझेदारी निभाई. ये मिचेल स्टार्क के टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक रहा. इंग्लैंड के खिलाफ मिचेल स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक जड़ा. मिचेल स्टार्क ने अब तक इस टीम के खिलाफ 24 टेस्ट में 688 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज सीरीज के पांचों टेस्ट मैच को कैसे देखे सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला एशेज टेस्ट मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीम कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

