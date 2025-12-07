Australia vs England, 2nd Test Match Day 4 Pitch Report And Weather Update: ब्रिस्बेन में चौथे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज मचा पाएंगे मैच या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज करेंगे सीरीज में लीड, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Day 4 Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. चौथे दिन का खेल आज यानी 7 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Why Pink Ball Used in Day-Night Test? क्यों होता है डे-नाइट टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल का इस्तेमाल? जानिए ICC के फैसले के पीछे का विज्ञान

तीसरे दिन का हाल

एशेज सीरीज के गाबा टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 134 रन बनाए हैं. दूसरी पारी के आधार पर अभी भी इंग्लैंड की टीम 43 रन से पीछे है. विल जैक्स नाबाद 4 रन और बेन स्टोक्स नाबाद 4 रन क्रीज पर मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहली पारी तीसरे दिन 511 रन पर समाप्त हुई. ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाजों ने पारी में दहाईं अंक का आंकड़ा पार किया.

तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 378/6 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 63 और मिचेल स्टार्क ने 77 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे टीम पर दबाव बढ़ता गया. माइकल नेसेर, स्कॉट बोलैंड और स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए. जैक क्रॉली 44 रन बनाकर आउट हुए.

मिचेल स्टार्क ने खेली शानदार पारी

ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 141 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए. मिचेल स्टार्क के बल्ले से 13 चौके निकले. मिचेल स्टार्क ने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 42 गेंदों में 33 रन जोड़े. इसके बाद स्कॉट बोलैंड के साथ 164 गेंदों में 75 रन की शानदार साझेदारी निभाई. ये मिचेल स्टार्क के टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक रहा. इंग्लैंड के खिलाफ मिचेल स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक जड़ा. मिचेल स्टार्क ने अब तक इस टीम के खिलाफ 24 टेस्ट में 688 रन बनाए हैं.

गाबा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (The Gabba Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. चौथे दिन का खेल आज यानी 7 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. ब्रिस्बेन की पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. इस मैदान पर टेस्ट में बल्लेबाजों की हमेशा ही परीक्षा होती है.

मुकाबले के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अक्सर तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है. रिकंस्ट्रक्शन के बाद इस स्टेडियम में कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं और सभी का नतीजा निकला है. चार मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है तो एक मुकाबला भारतीय टीम जीतने में सफल रही थी. इन पांच मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत हासिल की है. ऐसे में पर्थ में खेले जाने वाले मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है.

ब्रिस्बेन के मौसम का हाल (Brisbane Weather Updates)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. चौथे दिन का खेल आज यानी 7 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. मैच के दूसरे दिन के दौरान ब्रिस्बेन में मौसम का पूर्वानुमान बहुत निराशाजनक नहीं लग रहा है. शुरुआत के समय में कुछ बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद, स्टंप्स के समय तक साफ आसमान की उम्मीद की जा सकती है. क्रिकेट के लिए तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.