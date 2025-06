Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी! चार धाम यात्रा से बैन हटा, लेकिन रेड अलर्ट अब भी बरकरार (Watch Video)

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड के चमोली ज़िले में लगातार दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब मौसम ने थोड़ी राहत दी है. शुक्रवार सुबह से बारिश थम गई है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को कुछ राहत मिली है. लेकिन इस बारिश ने कई परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं. क्योंकि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चटवापीपल से बंदरखांड के बीच भारी मलबा और पत्थर गिरने से सड़क बंद हो गई है. इससे चार धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही पर असर पड़ा है.हालांकि, प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए रास्ता खोलने की कोशिशें शुरू कर दी हैं.

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए रोकी गई चार धाम यात्रा पर से अब बैन हटा लिया गया है. उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा मार्गों पर आने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मौसम की स्थिति के अनुसार ही वाहनों की आवाजाही को अनुमति दें.

Heavy rainfall has blocked the Badrinath National Highway between Chatwapipal and Bandarkhand in Chamoli, disrupting road connectivity

Chamoli, Uttarakhand: Rain has stopped in Chamoli district after two days of continuous downpour, providing relief to residents pic.twitter.com/8zpY3jv4V5

