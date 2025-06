Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मॉनसून की जोरदार दस्तक! चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद, देहरादून-नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट (Watch Video)

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मॉनसून की जोरदार दस्तक दिखाई दे रही हैं. चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भनेरपानी (पिपलकोटी) के पास मलबा आने से बंद हो गया है. पास की पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने की वजह से हाईवे को साफ करने में परेशानी हो रही है. प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रास्ता खोलने की कोशिश जारी है. देहरादून में रविवार को हुई मूसलधार बारिश ने राजधानी की तस्वीर ही बदल दी. सुबह से दोपहर तक लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया. नालियां जाम हो गईं और गंदा पानी सड़कों पर फैल गया.

निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. बिंदाल नदी का जलस्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिससे आस-पास के इलाकों में खतरा मंडरा रहा है.

Chamoli, Uttarakhand: Continuous rainfall in Chamoli district has blocked the Badrinath National Highway at Bhanerpani (Pipalkoti) due to debris flow. Ongoing rockfall from nearby hills is hampering clearance efforts. Concerned authorities are working to restore the route pic.twitter.com/R4lC9WVlVr

