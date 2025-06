Kal Ka Mausam, 23 June 2025: मध्यप्रदेश-पूर्वोत्तर में भारी बारिश का खतरा, उत्तराखंड-हिमाचल में भी अलर्ट जारी; जानें कैसा रहेगा कल का मौसम

कल का मौसम, 23 जून 2025: भारत मौसम विभाग (IMD) ने 23 जून 2025 का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून अब पूरे जोर पर है और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं. सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत की. मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 23 और 24 जून को बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी गिर सकता है. इसके साथ तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और गरज-चमक की भी चेतावनी दी गई है.

ऐसे में, अगर आप इस क्षेत्र में हैं, तो बाहर निकलने से बचें, खासकर नदियों और तालाबों के पास न जाएं.

Southwest Monsoon

❖ Southwest monsoon has further advanced over most parts of Himachal Pradesh, entire Ladakh & Kashmir, most parts of Jammu and some parts of Punjab.

❖ The Northern Limit of Monsoon passes through 25.0°N/60.0°E, 25.0°N/65.0°E, 25.5°N/70.0°E, Jaipur, Agra,… pic.twitter.com/KoAN6gV1EC

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 22, 2025